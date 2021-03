Et ægtepar fra Køge er forundrede over forløbet i sagen om et eventuelt padelcenter på Mazdavej. De oplevede at blive afvist og kunne så kort efter se, at en anden sag om det samme blev taget op politisk. Det er decideret forskelsbehandling, mener det. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Efter afvisning: - Vi føler os forskelsbehandlet

Per og Dorthy Clausen fra Køge sidder tilbage med en følelse af at være dybt rystede over sagsforløbet omkring den mulige opførelse af et padelcenter i et industrikvarter.

For da parret i begyndelsen af december sendte en forespørgsel af sted i håbet om at få lov til at anlægge et padelcenter på Mazdavej 3 i Ølsemagle, ønskede de i første omgang en konstruktiv debat om, hvad der var muligt. De vidste, at der i givet fald skulle dispenseres fra lokalplanen, som stammer tilbage fra 1962.