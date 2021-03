Ejendomsudvikleren nægter at give op i kampen om et nyt padelcenter i et industriområde i Køge. Foto: Per Christensen

Efter afslag: - Jeg stopper ikke. Jeg stopper aldrig

Sagen om afslaget på opførelsen af et padeltenniscenter i et industriområde i Ølsemagle Strand ser ikke ud til at stoppe lige foreløbig.

For selvom det mindst mulige byrådsflertal tirsdag stemte for at give afslag til at lade ejendomsudvikler Martin Friis fra Triblica A/S opføre et padelcenter på grunden, nægter han at give op.