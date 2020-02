Jeg kunne se nogle muligheder på vores torve til Kyndelmissen næste år, hvor nogle foreninger kunne komme ud og gøre sig lækre, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork (DF). Foto: Jesper From

Efter Kyndelmissen: Det skal være lettere at holde kulturevents

Der var ellers lagt op til, at der ikke skulle afholdes den 20 år lange tradition for en aften i kulturens tegn den første fredag i februar i 2020. Årsagen var, at Køge Byråd som en del af budgettet for 2019 og 2020 havde vedtaget at spare en medarbejder væk i kommunens kulturforvaltning og også spare nogle penge på store kulturinstitutioner som Køge Bibliotek og Teaterbygningen, som derfor heller ikke kunne holde åbent på aftenen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her