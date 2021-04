Se billedserie Janni og Gert Faust (bagerst) overtager Køge Smørrebrød pr. 1. maj. De åbner forretningen for kunder mandfag den 10. maj. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Efter 22 år: Nye ejere af Køge Smørrebrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter 22 år: Nye ejere af Køge Smørrebrød

Køge - 27. april 2021 kl. 18:46 Kontakt redaktionen

Det er 22 år siden, Flemming Hansen overtog Køge Smørrebrød efter sin bror, der på det tidspunkt gik på pension.

Nu er det så blevet tid for den 71-årige Flemming Hansen og hans kone Ulla til at give stafetten videre: Pr. 1. maj overtager Køge-parret Janni og Gert Faust forretningen med åbning for kunderne mandag den 10. maj.

- Vi kommer til at savne kunderne. Nogle af dem er kommet hos os gennem alle årene og det værste er, når de kommer og siger: "Det er da forfærdeligt, at I stopper". Men ellers har vi det fint med at stoppe nu. Efter 44 år i branchen har Ullas hænder det ikke så godt mere, siger Flemming Hansen.

Hans kone tøver ikke med at give ham ret: - Det bliver dejligt, siger hun.

Ejerskiftet er kommet i stand eftter en direkte henvendelse fra Gert Faust. Han og hans kone Janni har gennem et stykke tid haft tanken om at drive smørrebrødsforretning sammen og han gik simpelthen ind i forretningen og spurgte til Ulla og Flemming Hansens fremtidsplaner.

- Vi har haft kig på flere steder. Vi har interesse for god mad og så er det tanken om at drive et sted sammen, der tiltrækker os, fortæller Gert Faust.

Hans kone supplerer:

- Det er dansk mad - det er jo ikke dét, der er mest af.Og så er det en ære at overtage en familieforrwetning, der har være drevet her i mere end 20 år, siger hun og forsikrer i samme åndedrag kunderne om, at Køge Smørrebrød også fremover vil have det udbud af den danske nationalspise, der er så kendt og elsket.

- Vi kommer til at føre forretningen videre fuldstændig som folk kender det. Det er også dét, vi hører, at kunderne ønsker, siger Janni Faust.

- hef