Efter 19 år: - Jeg elsker dig, min skat

Anette Hallev fortæller, at da hun var omkring 12 år begyndte det, at gå op for hende, at der var noget »galt« og at hendes rigtige far var derude et sted. Hun begyndte efterhånden at søge efter ham alle steder og hver gang hun i de følgende år var ude at rejse blev det en vane at slå op i telefonbogen under hans navn.