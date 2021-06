Efter 17 år: Kendt restaurant genopstår i nye klæder

- Efter 17 år er det rigtig rart, at der sker noget nyt. Vi har renoveret, fået nyt koncept og nyt navn. Alt er nyt - undtagen stolene som vi også skifter på et tidspunkt. Vi begyndte på renoveringen 1. december og det tog cirka tre måneder. Det er blevet meget mere lyst - lokalerne føles meget større. Det virkede som det rigtige at gøre i frbindelse med cotronkrisen - på den måde er det let at holde den nødvendige afstand og overholde reglerne for hygiejne, forklarer Lizhein Hu, der betegner sig selv som overtjener og iøvrigt er gift med indehaver Huti Zhou.