Der er behov for flere faglærte murere og struktører, og derfor udvider EUC Sjælland sit uddannelsestilbud i Køge - blandt andet med en ny, stor uddannelseshal. Foto: EUC Sjælland

Send til din ven. X Artiklen: EUC Sjælland vil uddanne flere murere: - Vi satser på Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EUC Sjælland vil uddanne flere murere: - Vi satser på Køge

Køge - 27. november 2017 kl. 12:43 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stigende behov for faglærte murere har fået EUC Sjælland til at opruste og udvide deres murer- og struktøruddannelse i Køge. Det skriver DAGBLADET Køge.

Fra januar bliver det muligt at starte på uddannelsernes grundforløb, og den 1. februar skal en helt ny uddannelseshal stå klar på EUC Sjællands nuværende grund ved Campus Køge. Uddannelseshallen kommer til at fordoble EUC Sjællands nuværende kapacitet.

- Udvidelsen betyder, at vi kan dække et geografisk behov for murere og struktører. I stedet for at de unge eksempelvis skal til Næstved, kan de uddanne sig lokalt, siger Stig Rasmussen, uddannelsesleder på EUC Sjælland.

Han fortæller, at Køge er et område, som EUC Sjælland satser markant på i øjeblikket.

- Det er et område med stort behov for uddannelse og faglært bygningsarbejde, og derfor vil vi gerne være til stede. Vi har en større strategi, som hedder, at vi vil fokusere mere på skolen i Køge end hidtil, og det gælder alle vores uddannelser, fastslår Stig Rasmussen.

Det er ikke mere end en måned siden, at EUC Sjælland ligeledes skruede op for sine transportuddannelser på Campus Køge.

Læs hele historien i DAGBLADET Køge mandag den 27. november.