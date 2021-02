Kun sommerens eksaminer i de primært praktiske fag er aflyst på landets erhvervsuddannelser. Hos EUC Sjælland forudser man udfordringer, når eleverne skal op i de praktiske fag, hvor undervisningen lige nu er begrænset, fortæller John Norman, direktør hos EUC Sjælland. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: EUC Sjælland om sommerens eksaminer: - Det giver udfordringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EUC Sjælland om sommerens eksaminer: - Det giver udfordringer

Køge - 11. februar 2021 kl. 17:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Mens knap halvdelen af eksaminerne er aflyst for elever i folkeskoler og på gymnasier, skal de unge på erhvervsuddannelserne fortsat op i en stor del af prøverne.

Det vedtog et bredt flertal i Folketinget for nylig.

Mens alle prøver i grundfag - der primært tæller de teoretiske fag som for eksempel dansk, engelsk og naturfag - er aflyst, skal eleverne hos blandt andre EUC Sjælland fortsat op i både grundforløbsprøver, prøver i certifikatfag, prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet og ikke mindst de afsluttende prøver, herunder svendeprøver.

Alle er primært praktiske prøver, og det giver bestemt en udfordring, erkender John Norman, der er direktør hos den selvejende uddannelsesinstitution, for i øjeblikket er eleverne hjemsendt, og undervisningen i de praktiske fag er derfor meget begrænset.

- Det er klart en udfordring, for de unge har ikke haft mulighed for at forberede sig grundigt til det, så det bliver en vanskelig opgave, siger John Norman.

Han hæfter sig dog ved, at erhvervsuddannelserne godt må tilrettelægge noget praktisk undervisning op mod eksamensperioden, så længe det sker forsvarligt.

- Det vil vi gøre så godt som muligt, og så spreder vi eleverne ud over hele skolen, så der bliver stor afstand, forklarer direktøren.

Men når nu eleverne har begrænset undervisning i de praktiske fag, burde man så ikke netop aflyse de praktiske eksaminer?

John Norman tøver et øjeblik, inden han svarer:

- Det ved jeg ikke. Det er jeg usikker på. Det nemmeste er at aflyse, for det kan man altid gøre, men jeg tror, det er sundt, at vi forsøger at holde fast i noget, selvom det er svært.

Udfordrer motivationen Så på trods af den manglende undervisning i de praktiske fag, er det fornuftigt at beholde de praktiske eksaminer, konkluderer John Norman.

- Jeg synes, det var nødvendigt at træffe nogle beslutninger, og det, som de her unge mennesker skal, når de skal ud og virke i verden, er at bruge praktiske færdigheder og demonstrere, at de har en evne i og kan forstå at bruge værktøjet rigtig. De skal vise, at de kan passe på sig selv, kollegaerne, kundernes ejendom og firmaets materialer, siger direktøren.

Derfor giver det god mening på den korte bane, men Norman peger på, at de unge i fremtiden også skal gøre brug af det, de lærer i de mere teoretiske grundfag, og når man allerede nu melder ud, at eleverne ikke skal til eksaminer i de fag, kan det give problemer med motivation.

- Det er dejligt planlægningsmæssigt, men det giver også udfordringer med motivationen i de fag. Det er ellers afgørende, at de unge stadig følger undervisningen i grundfagene, på trods af at de ikke skal til eksamen i dem. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at gennemføre undervisningen så godt og motiverende som muligt, fortæller John Norman.

I denne uge holdt han møde med ledergruppen hos EUC Sjælland, og her er man enige om, at situationen ikke er optimal. Det bliver uden tvivl svært at fastholde eleverne i grundfagene, og man får en udfordring med at forberede de unge i de praktiske fag, de skal til eksamen i, lyder vurderingen.

- Ikke nogens skyld John Norman er personligt nervøs for, at situationen og elevernes begrænsede undervisning i de praktiske fag kan betyde, at de får sværere ved at skaffe sig en praktikplads. Virksomhederne har nemlig en forventning om, at de unge har styr på værktøjerne og kan bruge dem sikkerhedsmæssigt forsvarligt, pointerer han.

- Det har de jo lært i mere begrænset omfang, så virksomhederne kan måske være en smule usikre på, hvor meget energi de skal bruge på de her mennesker, så de ikke kommer til skade, siger direktøren for EUC Sjælland.

Han mener dog umiddelbart ikke, at der særlig meget, man kan gøre anderledes. »Det er ikke nogens skyld«, som Norman påpeger. Men han er alligevel fortrøstningsfuld, når han tænker på fremtiden for de unge, som skal afslutte deres erhvervsuddannelse midt i en pandemi.

- Med det aktivitetsniveau, der er på arbejdsmarkedet i de fag, vi uddanner til, er der brug for dem derude. Det er modvægten, og det skal de unge læne sig op ad. Situationen på arbejdsmarkedet kan give dem lidt medvind.

Burde politikerne have gjort noget anderledes i forhold til sommerens eksaminer?

- Nej, ikke umiddelbart. Det er altid nemt at være bagklog, og jeg er glad for, at de har truffet en beslutning. Som jeg kan forstå det, er det en beslutning, som man har tænkt meget over, og som folk, der har forstand på det, har drøftet og indstillet, og det er man så blevet enige om, konstaterer John Norman og fortsætter:

- Selvfølgelig så jeg gerne, at vi fik eleverne ind, så de kunne gå og øve sig, eller at man lempede reglerne, så vi kunne tage dem ind i mindre hold i perioder eller laver turnusordninger, men nu er det sådan her, det er, og så må vi få det bedste ud af det.