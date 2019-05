Se billedserie Projektet med kystsikring skal beskytte Køge Kommune imod ekstreme oversvømmelser, ligesom den der ramte i januar 2017. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: EU-beskyttet habitat risikerer at spænde ben for ambitiøs kystsikring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EU-beskyttet habitat risikerer at spænde ben for ambitiøs kystsikring

Køge - 18. maj 2019 kl. 09:31 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Projektet skal beskytte imod fremtidige stormflod og oversvømmelser, og selvom det har været flere år undervejs, er Køge Kommunes 11 kilometer lange kystsikring ikke endelig på plads. Det skyldes ikke mindst, at projektet støder på et såkaldt Natura 2000-område.

Området indeholder særligt udvalgt natur, der er beskyttet af EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Direktiverne stiller strammere krav end Danmarks egen naturbeskyttelseslov, og derfor er Køge Kommune tvunget til at tage hensyn til naturen og mere eller mindre at bevæge sig uden om Natura 2000-området.

Det beskyttede område ligger i den nordlige del af kommunen tæt ved kysten, og selve kystskringens linjeføring kommer umiddelbart i berøring med Natura 2000-området. Derfor er forvaltningen i øjeblikket i gang med at justere strækningen.

Konkret undersøger man, om der er mulighed for, at linjeføringen kan styre udenom området, eller om der eventuelt godt må laves en begrænset påvirkning af Natura 2000-området.

- Umiddelbart ser det ud til, at det ikke bliver muligt at gå uden om området, men størstedelen kommer til at gå uden om. Vi arbejder ud fra, at vi skal tage stort hensyn til Natura 2000-området, fortæller Ina Jaller, der er projektleder på kystsikringsprojektet.

Skal lære af Roskilde I Roskilde Kommune er man også i gang med et projekt, der skal beskytte imod oversvømmelser. Arbejdet har endda været skudt i gang, men på grund af en klage over, at digearbejdet omfatter 0,09 procent af et Natura 2000-område, er arbejdet sat helt i stå. Og det kan blive dyrt for Roskilde Kommune og områdets beboere, da det koster 53.000 kroner om ugen, at byggeriet ligger stille, som DAGBLADET Roskilde tidligere har beskrevet.

Den situation ønsker Køge Kommune ikke overraskende at undgå, og derfor har forvaltningen blikket rettet mod sagen fra Roskilde.

- Vi prøver at tage ved lære af Roskilde-sagen, så vi forhåbentlig ikke ender i samme situation. Det handler om at lave et forarbejde, hvor vi kan dokumentere konsekvenserne af projektet, siger Ina Jaller.

Hvad kan I lære af situationen i Roskilde?

- Måske er der steder, hvor vi skal argumentere endnu mere eller have ekstra dokumentation. Vi har gransket afgørelsen fra Roskilde i forhold til, hvad der bliver peget på, og hvad vi kan lære det. Det betyder også, at vi skal belyse flere alternativer, forklarer projektlederen.

En ekstra løftestang I øjeblikket fylder det juridiske arbejde med kystsikringen også en del, og Køge Kommune er blandt andet i gang med at undersøge forholdet mellem to EU-direktiver. Det ene er oversvømmelsesdirektivet, der stiller krav om risikostyringsplaner for at mindske konsekvenserne af ekstreme oversvømmelser, mens det andet er habitatdirektivet, der handler om at beskytte naturen.

I Køges tilfælde kunne det tyde på, at de to direktiver modarbejder hinanden, og det undersøger forvaltningen i øjeblikket.

- Vi er i gang med at granske, hvordan de to direktiver arbejder sammen og mod hinanden, og vi forsøger at finde ud af, hvor vi præcis står juridisk for at få klarlagt grænserne. Det handler om at finde ud af, om der er noget i direktiverne eller lovgivningen, som gør, at det ene vægter tungere end det andet, siger Ina Jaller.

Hun fortæller også, at arbejdet med VVM-redegørelsen, der skal undersøge, hvordan kystsikringen vil påvirke Natura 2000-området, er i gang, og at kommunen forventer at være færdig med de forskellige undersøgelser efter sommerferien.

Til den tid vil man efter planen kunne sende en lokalplan for området i høring sammen med VVM-redegørelsen.

Kan man risikere, at udfordringerne med Natura 2000-området sætter en permanent stopper for Køges kystsikring?

- Det ved vi reelt ikke, men det håber vi ikke. Til forskel fra Roskilde har vi oversvømmelsesdirektivet, der siger, at vi skal gøre noget, så måske kan det være en ekstra løftestang, som de ikke har haft. Generelt gør vi meget for ikke at ende i samme situation som Roskilde, fastslår Ina Jaller.

relaterede artikler

Enige politikere skubber ambitiøs kystsikring videre 21. marts 2018 kl. 13:45

Ét år efter stormfloden: Nu mangler blot kystsikringen 04. januar 2018 kl. 12:59

Stormfloden koster Køge mindst seks millioner 12. april 2017 kl. 13:30