EM-optimisme: - Jeg tror på, at det kan lykkes

Der er travlt, og mange brikker skal lande rigtigt, hvis Køge skal blive værtsby for EM i kvindefodbold. Men Flemming Christensen (K), mener bestemt, at der fortsat er grund til optimisme.

Han er medlem af den følgegruppe, der har til formål at afsøge mulighederne for at opgradere Køge Idrætspark, så stadion kan leve op til UEFA's krav til værtsbyerne. Mens følgegruppens formand, Jeppe Lindberg, i DAGBLADET og her på sn.dk vurderer, at det ser svært ud netop nu grundet manglende tilsagn om ekstern finansiering fra private investorer, mener Flemming Christensen, at der er grund til optimisme.