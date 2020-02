Den seneste måned har der været en række skyderier i Køge/Greve-området, hvor blandt andre den tidligere leder af Black Cobra i Køge er blevet alvorligt såret. Foto: Presse-fotos.dk

EL og LA kritiserer tvangsflytning: - Det er billigere at forebygge

Køge - 21. februar 2020 kl. 18:09 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Velkommen til Nordkorea. Byrådsmedlem Jeppe Lindberg (LA) holder ikke igen med sin reaktion på flere partiets forslag om at tvangsflytte kriminelle og beboere i udsatte boligområder.

Han »fatter simpelthen ikke, at borgerlige partier helt har tilsidesat, ikke kun den moralske ordentlighed vi borgerlige partier indeholder,« men også glemmer magtens treenighed og en byrådspolitikers rolle i denne.

- Det er nogle tragiske episoder, der opportunt bliver blæst op for at kunne profilere sig selv. Det må man selvfølgelig selv om, men hver ting til sin tid. Men når man begynder at bruge totalitære udtryk som tvangsflytning og udtynding i samme sætning som med medmennesker, henleder det til nogle styreformer, jeg ikke vil identificeres med eller forøvrigt leve i, skriver Jeppe Lindberg på Facebook.

Succesfulde indsatser Hos Enhedslisten i Køge er man også meget forbeholden over for idéen om at tvangsflytte beboere fra eksempelvis Karlemoseparken eller Ellemarken for at ændre på beboersammensætningen i et forsøg på at komme bandekriminaliteten til livs.

- Først og fremmest er det vigtig at adskille debatten om bekæmpelse af kriminalitet og så diskussion om boligpolitik. Når vi politikere sidder i et lukket lokale, er der fuld enighed om, at bekæmpelse af grov kriminalitet er en politiopgave og ikke en kommunal opgave, siger byrådsmedlem Niels Rolskov (EL).

Han vil hellere pege på det igangværende boligsociale arbejde, som Enhedslisten mener, har været en succes.

- Udviklingen har vist, at de unge meget gerne vil tage imod tilbud som for eksempel Lommepenge-projektet, selvom de kunne tjene mere som kurerer for banderne. Det er dejligt, at de unge tænker på den måde, siger Rolskov.

Brandmærker folk Han mener ikke, at det er kommunens opgave at gå ind og ændre beboersammensætningen i Køges boligområder. I stedet er det en opgave for de enkelte boligselskaber.

Hvad tænker du om at forsøge at tvangsflytte hårde kriminelle fra områderne?

- I min verden sidder hårde kriminelle i fængsel. Vores samfund er sådan bygget op, at når man har udstået sin straf, har man principielt afklaret sit forhold med samfundet. At brandmærke folk var noget, som man gjorde i middelalderen, pointerer Enhedslistens byrådsmedlem.

Hvordan ser du på Dansk Folkepartis tanker om at tvangsflytte almindelige beboere?

- Det er helt grotesk. Også fordi der ingen evidens er for, at de her ting har nogen virkning. Det bygger på mavefornemmelse og ingen videnskabelig praksis, mener Niels Rolskov.

Sociale klubber For Enhedslisten er vejen frem i stedet brolagt med et forsat boligsocialt arbejde.

- Indsatserne har været en stor succes, men de har også været tidsbegrænsede, så vi er klar til at arbejde for, at de indsatser fortsætter. Det er en kommunal opgave, siger Niels Rolskov.

Han foreslår, at man laver nogle »servicelov-klubber«, der skal fungere som en slags sociale klubber for unge og andre i boligområderne.

- Det er noget, som vi tidligere har haft i Køge, og dengang blev det også etableret på grund af banderne. Det skal vi som kommune afsætte nogle penge til, for det er meget billigere at forebygge end at helbrede, understreger Rolskov.

