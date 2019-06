Enhedslistens lokale folketingskandidat Mathilde Vinther mener, at mange folkeskoleelever i dag bliver presset for meget. Derfor bakker hun op om SFs forslag, der vil give forældre ret til at udsætte børns skolestart med ét år.

EL-kandidat: Mindre motorvej og bedre offentlig transport

DAGBLADET Køge sætter op til næste uges folketingsvalg spot på tre temaer med lokale kandidater. Her følger svarene fra Mathilde Vinther (EL).

De kommunale jobcentre kaldes af en række partier og eksperter for »bureaukratiske«, »umyndiggørende« og »saneringsmodne«. Kritikken går på, at beskæftigelsesindsatsen er for rigid, at jobsøgende sendes på irrelevante kurser, og at der mangler tillid, samtidig med at nogle undersøgelser viser, at det koster mange hundrede tusinde kroner at få én enkelt ledig person i arbejde. Hvordan ser dit parti på fremtiden for jobcentrene?

- Vi synes, der er nogle grundlæggende problemer med den slags kontrol, der er i systemet, heriblandt netop umyndiggørelsen. Systemet skal indrettes på en anden måde, og det handler om, at kontrolrytteriet og pisken, der bliver ført over for mange mennesker, skal pakkes væk, siger Mathilde Vinther.