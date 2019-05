Enhedslisten og Niels Rolskov (EL) afviser ligesom SF at spare på normeringerne i Køge Kommune. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

EL bakker op om nej til dårligere normeringer

Køge - 16. maj 2019 kl. 13:47 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sparekravet på børneområdet i Køge Kommune er på ti millioner kroner, og en god portion af de penge kan ende med at findes ved at skære i kommunens normeringer. For nylig sendte et flertal i Børneudvalget nemlig en række spareforslag i høring, heriblandt et forslag om en nedskæring af normeringerne.

Normeringerne vil gå fra 9,6 børn per medarbejder til 9,9 børn per medarbejder, og spareforslaget vil også resultere i syv færre medarbejdere. Den er årlige besparelse vil være to millioner kroner.

I Børneudvalget stemte SF imod at gå videre med forslaget, og også Enhedslisten, der dog ikke er en del af udvalget, mener, at dårligere normeringer er den helt forkerte vej at gå.

- Det er helt ude af kontekst, for det er kun en måned siden, at der var store demonstrationer for bedre vilkår i daginstitutionerne, pointerer Niels Rolskov (EL).

- Det er uholdbart Han peger på, at Enhedslisten tværtimod arbejder for bedre normeringer, og nævner også debatten i Folketinget om, hvorvidt der bør indføres minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer.

- Det er slet ikke vores dagsorden at skære i normeringer, og målet med besparelserne på børneområdet i Køge er ikke at ramme tæt på borgerne, mener Niels Rolskov og fortsætter:

- I forvejen er normeringerne det halve, af hvad der er fagligt forsvarligt, så hvis det skal gå en vej, skal det gå i en bedre retning. Det er helt uholdbart at skære i normeringerne, for systemet er spændt til bristepunktet, hvis det ikke allerede er bristet.

Der skal findes ti millioner kroner på børneområdet. Hvor skal pengene findes, hvis ikke på normeringer?

- Lad os se på høringssvarene. Mon ikke det kan rykke noget i retning. Som udgangspunkt skal vi ikke ramme borgerne og serviceniveauets sidste led. I stedet skal vi hellere spare på ledelse og struktur, understreger Niels Rolskov

Han påpeger også, at flere af de politiske udvalg, som skal spare, har sendt forslag i høring, der overstiger kravet om besparelser. Dette gælder også Børneudvalget, som har sendt forslag for samlet 12 millioner kroner i høring, mens der som nævnt skal findes besparelser for ti millioner kroner.