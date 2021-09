Køge Byråd vedtog i aftes en ny risikostyringsplan, der skal ruste kommunen til at handle, når ekstreme vejrhændelser kaster nye stormfloder af sig. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Dystre udsigter: Nu vedtages stor risikoplan

Byrådet vedtog tirsdag aften en ny risikostyringsplan for kystzonen, som skal danne grundlag for, hvordan der skal handles, når store oversvømmelser måtte ramme.

Køge - 30. september 2021 kl. 15:39 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Prognoserne for fremtidens oversvømmelser og vilde vejrsystemer ser umiddelbart noget barske ud.

Og derfor er der brug for at handle nu, mener et enigt byråd, som i aftes godkendte en ny risikostyringsplan for kystzonen. Planen oplister en række bekymringspunkter for konsekvenserne af stigende vandstand og anviser løsningsmuligheder; den vigtigste er det allerede kendte Køge Dige-projekt, et af Danmarks største kystsikringsprojekter. Og man skal blot et par afsnit ind i risikostyringsplanen, før man forstår alvoren:

"Med det stigende havvandsspejl vil de økonomiske skader stige. Hvis et uændret Køge blive oversvømmet i 2115 ved en ekstremhændelse på 3,45 meter, er skaderne vurderet til 7,3 milliarder kroner, og cirka 22.000 menneskers boliger vil blive berørt," lyder det blandt andet.

Risikoområde udvides Planen lægger sig i umiddelbar forlængelse af den første risikostyringsplan for kystzonen, som var gældende fra 2016 og frem til i dag.

Nu er risikoområdet imidlertid blev udvidet betragteligt, ligesom skader som følge af nedbrud ved virksomheder også er blevet regnet i de økonomiske omkostninger.

"Det er primært årsagen til, at en 2,8 meters oversvømmelse beregnes til at skade for 3,9 milliarder kroner mod tidligere 1,9 milliarder kroner. Langt de største økonomiske skader er på virksomheder(51 %), Bygninger (46 %) og indbo(2,6%)," lyder det i risikostyringsplanen.

Heri oplyses det desuden, at 14.000 menneskers boliger ved en ekstrem oversvømmelse på 2,8 meter vil blive berørt, ligesom institutioner, kulturarv, kirker med mere vil blive det.

Supplerer nuværende indsatser På tirsdagens byrådsmøde var der politisk glæde over planen. Men meget er allerede sat i værk i forvejen, lød det fra Niels Rolskov (EL), der er formand for Klima- og Planudvalget.

- Vi er allerede langt med Køge Dige-projektet, og så har det været et krav fra staten, at vi også lavede en risikostyringsplan. Det får som sådan ikke den store indflydelse på Køge Dige, men vil nærmere fungere som en slags opsamling. Men vi skal bare videre med dette nu, sagde Niels Rolskov på byrådsmødet.

Borgmester Marie Stærke (S) mente ligeledes, at risikostyringsplanen bliver en brik i den samlede indsats for klimasikring og betonede, at der med årets budgetaftale afsættes flere midler til netop klimasikring.

Og det sker blandt andet i forsøget på at undgå en lignende hændelse som i 2017. Her steg vandstanden i Køge Havn med hele 1,59 meter, hvilket sendte både beredskab og frivillige på overarbejdet. Mange af erfaringerne fra dengang blev sidenhen grundlaget for den nuværende beredskabsplan, og Køge Dige spås ligeledes en meget stor rolle i fremtidens kyst- og klimasikring.

Diget vil, når det står færdigt, strække sig over 10 kilometer kyst fra Skensved Å mod nord, ned over Køge Havn og mod Hotel Comwell i syd.

"Projektet har til formål at beskytte boliger for omkring 16.000 mennesker samt værdier for op mod 3,8 milliarder kroner i Køge Kommunes område i tilfælde af stormflod," lyder det på Køge Diges hjemmeside.