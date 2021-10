Se billedserie Dværgkrokodilleæggene har ligget 80 dage i rugemaskinen, mens det har taget over 200 dage for varanens æg at ruge ud. Foto: Katrine Wied Foto: Katrine Wied

Dyrepark lykkes med sjælden avl af krokodille og varan

Køge - 12. oktober 2021 kl. 18:13 Af Katrine Wied

Den er på størrelse med en legetøjskrokodille og den føles også lidt, som om den var af plastik. Men den lille 15 centimeter lange krokodilleunge er noget af en landvinding for Pangea Park.

Med de nu to måneder gamle Vestafrikanske dværgkrokodilleunger og de tilsvarende små varanunger er dyreparken i Bjæverskov trådt et stort skridt nærmere drømmen om at være med til at bevare truede dyrearter ved hjælp af avl i fangeskab.

- Det betyder, at vi kan være med til at øge puljen af udrydningstruede dyr i fangeskab, så der er en bestand af de dyr, som man kan bruge til at øge bestanden i naturen. For selv om de er i fangeskab, øger man jo stadig antallet af dyr. Det betyder også, at man kan lære mere om deres levevis, siger Dennis Netsov, som er indehaver af Pangea Park sammen med sin bror, Marc Vogel.

Han forklarer videre, at det ikke er så almindeligt at få de store krybdyr til at yngle.

- Det er kun en håndfuld i dyreparker i Europa, der har lykkes med at yngle. Dværgkrokodillerne ynglede lige efter, at vi fik dem, og parret har ikke ynglet før. Det er en blanding af gode forhold og held, må jeg også være ydmyg at sige, fortæller Dennis Netsov.

De små dværgkrokodilleunger klækkede for to måneder siden, efter at deres æg har ligget i Pangeas rugemaskine.

- De kom ned i vores rugemaskine, så tog det 80 dage, og så klækkede de mirakuløst ud. Det er en art, som der ikke findes mange informationer om, hvordan man ruger. Så det har vi selv måttet finde ud af meget, og så gik det heldigvis bare godt, siger Dennis Netsov.

Lagde æg i vandet De voksne dværgkrokodiller kan blive op til 2,5 meter lange, og selv om det er verdens mindste krokodilleart, kan den godt bide hånden af en voksen mand, hvis man ikke passer på. Det var derfor en udfordring at få sikret æggene, da de var blevet lagt inde i krokodilleanlægget.

- Moren havde uheldigvis lagt dem i vandet, og så skal det gå stærkt, for det er et spørgsmål om timer, før æggene drukner. Så vi måtte slå til rigtig hurtigt og indfange forældrene, og så hoppe i vandet og få dem op. Men alle æggene i kuldet overlevede. Det var super fedt. Det er vi meget stolte af, siger Dennis Netsov, der ikke lægger skjul på sin begejstring.

- Jeg har klækket mange dyr ud, men sådan en lille dinosaur, det er det vildeste, siger han.

Udfordringen med at få dyreparkens aisatiske cumingivaraner til at yngle er om muligt endnu større.

- Det er meget vanskeligt at have dem i rugemaskinen, for de skal være der i meget lang tid. Det tager 2-300 dage, før de klækker. I den tid må temperaturen ikke afvige, ellers bliver æggene ødelagt. Der er meget, som kan gå galt, forklarer Dennis Netsov.

Varanhunnen lagde sine æg i en særlig kasse med jord inde i deres anlæg, og også her gjalt det om at sikre æggene, før de blev ødelagt.

- Gør man ikke det, vil æggene enten tørre ud eller moren vil ødelægge dem ved at grave mere i dem. Kassen, de ligger i, er for stor til, at hanvaranen kan komme derned, men ellers kunne han godt finde på at spise dem.

Hold en krokodille Man kan selv prøve at holde en af de små krokodilleunger, når Pangea Park i efterårsferien i næste uge har et særligt halloweenprogram.

Her vil parken være pyntet med masser af uhyggelige indslag, og der er også mulighed for at komme helt tæt på nogle af dyrene. Ud over krokodilleungerne kan man også prøve at holde skildpadder, slanger og ugler.

- Vi synes, det er sjovt at lave nogle andre ting i blandt dyrene, så der sker noget andet også. Derfor vil vi fejre halloween, lige som vi har en lysfestival til november, så der sker noget for familierne. Vi tænker hele tiden på nye ting og laver specifikke arrangementer, så der sker noget her i området, siger Dennis Netsov.

Han lægger ikke skjul på, at dyreparken også har brug for indtægter efter, at coronakrisen har ramt dem hårdt.

- Her har været ok med mennesker, siden genåbningen. Men vi håber alligevel, at de kommende arrangementer giver lidt, så vi har økonomi til hele vinteren, siger Dennis Netsov.

Der er også mulighed for at prøve at holde en slange, en babyskildpadde og en ugle.

Pangea Park har åbent alle dage i efterårsferien fra klokken 10-17.