Se billedserie I det nye rundbuevoliere kan man komme helt tæt på papegøjerne, blandt andet papegøjen Alfred, som Dennis Netsov her holder. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Dyrepark klar til anden sæson: Masser af nye dyr

Køge - 24. marts 2018 kl. 05:57 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det fortsat ligner en byggeplads en lille uges tid før sæsonåbningen, er lydtapetet i Pangra Park i Bjæverskov absolut eksotisk. Fra det store voliere midt på pladsen runger hoho-haha-lyden ud fra latterfuglenes næb.

Brødrene Dennis Netsov og Marc Vogel gjorde sidste deres årelange drøm til virkelighed ved at åbne deres egen dyrepark på en bar mark i Bjæverskov. Nu har de gennemlevet den første sæson, hvor 15.000 besøgende lagde vej forbi for at følge tilblivelsen af parken og se de eksotiske fugle, små pattedyr og krybdyr, som er brødrenes passion.

Det er samme ildhu og drømmeriske tilgang, de præsenterer, når de den 26. marts op til påske åbner for sæson 2 i Pangea Park.

Hele krumtappen i brødrenes idé er fortsat, at børn og voksne skal kunne komme helt tæt på dyrene, lære dem at kende og forstå deres adfærd, så vi mennesker bliver bedre til at passe på de vilde dyr ude i naturen. De drømmer også om på sigt at være med til at avle på truede dyrearter, som kan komme tilbage i naturen.

Idémaskinen i Pangea Park har ikke stået stille vinteren over. Det betyder, at der vil være en række nyheder, som brødrene i år kan præsentere for publikum. Både nu til åbningen og i løbet af sæsonen.

Den største nyskabelse er tilføjelsen af krybdyrsgrotten. Brødrene har fået stillet en del af bygningen til rådighed i den gamle fabrik, som også har stillet et stort stykke jord til rådighed for dyreparken. Her er brødrene og deres mange hjælpere, hvoraf de fleste arbejder på frivillig basis, i færd med at bygge bure og terrarier.

- Der komme også en ny rundbuehal, hvor man kan komme ind og fodre papegøjerne, få dem op på armen og få taget billeder. Det samme kommer der med uglen. Det er to attraktioner, der ikke var her sidste år, siger den ene af brødrene Dennis Netsov.

I det hele taget er det brødrenes plan, at publikum i år vil få mulighed for meget mere interaktion med dyrene.

Pangea Park har adresse på Gummersmarkvej 7a i Bjæverskov. Se mere på www.pangeapark.dk