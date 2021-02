Se billedserie Makkerparret bag Pangea Park og deres dyr er hårdt ramt af tvangslukningen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Dyrehaven kæmper stadig for dyrene

Køge - 03. februar 2021 kl. 13:44 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

»Parken er i en økonomisk krise grundet tvangsnedlukning, men dyrenes dagligdag skal fortsætte uforandret! Vi prøver fortsat at få tingene til at hænge sammen og fungere, men uden vores indtægtskilde fra indgangen, er vi nu så presset at vi med et tungt hjerte og i al ydmyghed beder om hjælp og støtte fra jer.«

Sådan lyder den indtrængende bøn som brødrene bag Pangea Park i Bjærverskov for få dage siden lagde op på Facebook og Marck Vogel, fortæller, at situationen er ved at være kritisk:

- Hvis vi ikke meget snart får lov at åbne- eller der kommer nogle seriøse hjælpepakker til os, så får vi et problem. Derfor går vi ud nu, så vi ikke kommer til et punkt, hvor det går ud over dyrene.

Han fortæller videre, at de meget håber på, at Påsken vil blive vendepunktet, hvor Pangea Park og andre forlystelser igen får lov til at åbne op og invitere gæster indenfor.

Marck Vogel, der driver parken sammen med sin bror Dennis Netsov, forklarer, at den svære økonomiske situation også hænger sammen med, at de hverken har fået del i 50 procent-ordningen for entréindtægter eller tilskuddet til DAZA (Danske Zoologiske Haver og Akvarier).

- Vi bliver ikke betragtet som en zoologisk have, men »bare« som en dyrepark og så er vi ikke en del af den ordning. Dermed ser det ikke alt for godt ud for os - og slet ikke, hvis landet bliver ved med at være lukket ned, forklarer han.

