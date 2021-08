Se billedserie Ghost Coast Choir optrådte tidligere på sommeren i stemningsfulde rammer i Køge Kirke. Foto: Sif Mikkelsen

Duo sætter det klassiske kor ind i en moderne ramme

Køge - 24. august 2021

Navnet kunnet være taget direkte ud af en piratfilm om en skjult skat på Spøgelseskysten, men der er ikke meget dødningehoved og træben over musikprojektet Ghost Coast Choir, som til gengæld er synonym med musik fuld af storhed og melankoli.

Ghost Coast Choir trådte efter nogle års tilløb ud af skyggerne tidligere på året med udgivelsen af det selvbetitlede debutalbum i marts. Den bærende idé i projektet er at sætte kormusik ind i en moderne ramme, og resultatet er blevet en dragende lyd som ved koncerter kombineres med et stemningsfuldt visuelt udtryk.

- Der er mange mennesker, der ikke aner, at de kan lide kormusik, fordi kormusik i mange henseender har ekskluderet mere, end det har samlet, i og med det nærmest altid har handlet om de højere magter. Og dét faktum, at de færreste orker at beskæftige sig med døde sprog, gør, at den klassiske kor-dør er lukket. Nu sparker vi døren ind. Vi laver kormusik, der engagerer sig med nutidens verden, og kan handle om klimaforandringer, rumrejser eller hverdagens sorger og udfordringer. Det er spirituelt og æterisk men også umiddelbart og nede på jorden. Ghost Coast Choir er kormusik for folk, der ikke ved, de kan lide kormusik, siger duoen om deres tilgang til musikken.

Bag Ghost Coast Choir står to køgensere, Gustav Rasmussen og Thorben Seierø, og de optrådte tidligere på sommeren i stemningsfulde rammer i Køge Kirke i den første koncert efter debutalbummet. Til sommeren koncerter har de to komponister og musikere bag Ghost Coast Choir, Thorben Seierø og Gustav Rasmussen, allieret sig med videokunstneren Tobias Holmbeck og ni sangere fra Ensemble Edge, og sammen præsenterer de en intens, melankolsk og opløftende koncert-installation.

Både Gustav Rasmussen og Thorben Seierø er vokset op i Køge, men det var faktisk først efter flytningen til København, de fandt sammen i et musikalsk fællesskab, da Gustav Rasmussen kom med i Thorben Seierøs band for lidt over 10 år siden.

Gustav Rasmussen fortæller om en solid musikalsk opdragelse i Køge, hvor han både har været aktiv i Køge Skoleorkester og på Køge Musikskole. Ikke mindst i musikskolen oplevede han virkelig gode rammer for at prøve sine egne projekter af.

- Otto Laust var leder af musikskolen, og når jeg tænker tilbage, så gav han os virkelig mulighed for at udleve nogle drømme. Han gav os lov til meget - for eksempel kom han gerne og låste skolen op om søndagen, hvis vi havde lyst til at øve, og vi fik også lov til at låne instrumenter til alle mulige projekteter, fortæller Gustav Rasmussen, som spillede trækbasun og guitar og siden kom på musikkonservatoriet i København med trækbasun som hovedfag.

De første toner til Chost Coast Choir blev slået an for fem-seks år siden.

- Vi fik idéen, da vi spillede koncert på en tysk festival med det gamle band. Da samarbejdede vi med et klassisk kor med 40 deltagere, og vi blev grebet af mulighederne for at kombinere korsangen med et moderne udtryk, så det blev vi nødt til at gøre mere ved, fortæller Gustav Rasmussen.

- Vi holder meget af kormusik, og der er lige nu en bølge af moderne kormusik, som klart er en af vores inspirationskilder. Vi føler også et slægtskab med eksempelvis Bon Iver og Nils Frahm, der laver meget stemningsfuld, filmisk musik, siger han.

Duoen skriver både tekster og musik i Ghost Coast Choir, og de optrådte første gang live på Spot Festival i 2019, men lige som resten af Musikdanmark har de været ramt af coronanedlukningen gennem det seneste års tid, så denne sommers koncerter er første gang, de får lejlighed for at præsentere det nye album for et koncertpublikum.