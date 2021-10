Du kan få en tid hos lægen om to måneder

Der er lang udsigt til ledige tider i lægehusene. Foto: Anders Holt

Køge - 02. oktober 2021 kl. 07:54 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Under corona-nedlukningen lod mange være med at ringe til lægen. Men sådan er det bestemt ikke nu. Snotnæser gør mange forvirrede omkring, om de må på arbejde, for hvad nu, hvis det er corona?

Og så er der alle de almindelige ting, hvor mange under nedlukningen bed smerten i sig i stedet for at bestille en tid. Men listen over udfordringer er meget længere.

- Vi har travlt som aldrig før nu. Jeg har først ledige tider i min kalender om to måneder, siger praktiserende læge og medejer af Søndre Lægehus i Køge, Pia Kofoed.

Andre af lægerne i samme hus er måske nede på "kun" fire ugers ventetid.

- Vi ser selvfølgelig de akutte patienter. Men helt almindelige lægetjek, undersøgelser og samtaler har vi svært ved at finde tider til. Vi presser også flere akutte patienter ind i løbet af dagen, end der egentlig er afsat tid til, for at vi kan se flere. Vi bruger hvert minut, siger Pia Kofoed.

- Det gør det selvfølgelig svært at holde et godt serviceniveau. Det presser os. Men vi har selvfølgelig også fuld forståelse for, at vores patienter bliver frustrerede over, at de ikke kan blive set før meget lang tid, siger hun.

Faktisk forudser hun også, at det bliver endnu sværere.

- Vi ser mange flere med luftvejssygdomme nu, hvor det ellers plejer at være længere inde i efteråret og vinteren. Og så står vi over for sæsonen med influenza-vacciner. Det bliver ikke nemmere, siger hun.

Generelt problem Det er ikke et isoleret tilfælde fra ét lægehus. Generelt skal de i Køge Kommune kigge mange mange uger frem i kalenderen, før de kan finde en ledig tider, lyder det fra flere lægehuse, avisen har talt med. Fire, fem eller seks uger er ikke unormalt for ikke-akutte patienter.

Susanne Larsen er formand for de Praktiserende Lægers Organisation i Køgekredsen og medejer af to lægehuse i henholdsvis Viby og i Borup, hvor hun selv arbejder.

- Vi oplever alle et stort ønske og behov fra vores patienter om at blive set. Det er frustrerende for vores patienter og for os, at vi som læger ikke kan opfylde patienternes ønsker, siger hun.

Lang liste Men det er ikke kun i Køgeområdet, ventetiderne sprænger rammerne. Camilla Høegh-Guldberg er praktiserende læge i Præstø, men er også formand for Praktiserende Lægers Organisation på hele Sjælland.

- Det er et gennemgående problem. Det er på hele Sjælland, der er rekordlange ventetid. Det er der nok efterhånden også resten af landet, siger formanden for PLO Sjælland.

Ifølge Camilla Høegh-Guldberg er det en kombination af flere ting.

- Mange kommer til læge nu med ting, de har udskudt under nedlukningen, eller ikke mente, var så vigtigt dengang, men som nu er blevet værre. Mange flere bliver også syge, fordi vi samles igen. Og rigtig mange er forkølede, siger hun.

- Vi oplever også, at folk nærmest har lister med, når de kommer. Og folk ringer om ting, hvor de synes, at nu har de altså ventet længe nok. Det er jo forståeligt nok. Men det betyder jo, at det hele vælter, siger hun.

- Og alt det kommer oveni de almindelige besøg, der er plads til hos lægerne, så det er nok ikke så overraskende, at der ikke er nok tid, siger hun.

Listen af sygdomstilfælde er lang. Ventetiden er lang. Det presser både patienter og læger, siger PLO Sjællands formand.

- Vi har et vist lovmæssigt serviceniveau, som vi har svært ved at overholde, for vi står i en helt ekstraordinær situation. Og vi kan desværre ikke indhente det sidste halvandet års pukkel på kort tid.

Derfor er udsigten altså ikke bedre.

- Næste udfordring er influenzavaccination, som der skal findes lægetider til. Vi skal fra i år også tilbyde vaccinen til børn. Så med et i forvejen faldende antal læger, et stigende antal patienter og et efterår og en vinter med udsigt til flere syge, bliver der endnu mere travlt de kommende måneder, lyder det fra Camilla Høegh-Guldberg.

Det er dog en travlhed, som allerede nu har fået konsekvenser, siger hun.

- Det, som fylder rigtig meget, er snot og forkølelse, som jo ikke altid har været noget, vi gik til læge med. Men nu tænker mange, at det måske er corona. Andre vil gerne have deres børn testet for RS-virus, som også er i omløb.

- Men når man ikke kan få en tid hos egen læge, forsøger man måske at komme igennem hos lægevagten om aftenen. Men lægevagten er i forvejen belastet som aldrig før, og det er svært. Og lægevagten står jo faktisk for akutte ting og ikke det, ens egen læge skal stå for. Så det bider sig selv i halen, siger Camilla Høegh-Guldberg.

Det er specielt feber, snot og andre influenzalignende symptomer, som fylder i lægevagten lige nu. Og også er med til at tynge telefonen i lægehusene. Men ligesom coronasmitte.dk stadig bliver opdateret med nye råd og retningslinjer, er der også lavet en hotline - en snotline, fristes man til at sige - til dem, som mener, de har brug for lægehjælp til forkølelse, hoste eller feber. På den måde håber Region Sjælland at kunne aflaste lægehuse og lægevagt.

Telefonnummeret til eHospitalets rådgivningslinje er 70204222.