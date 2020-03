Se billedserie ARGO lukker alle sine genbrugspladser - i Køge vil der dog være nødåbent tre formiddage om ugen de næste to uger. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Du bliver nødt til at gemme haveaffaldet derhjemme

Køge - 13. marts 2020 kl. 15:24 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det meste er samfundet er ved at gå i dvale på grund af den omsiggribende corona-spredning, og masser af borgere er sent hjem på tvungen ferie de kommende to uger.

Når man så har nydt at sove længe et par dage, så begynder kedsomheden uden tvivl at melde sig - og hvad gør man så?

Så er der jo loftet, garagen eller udhuset, der længe har trængt til en kærlig hånd, og hvis ellers vejrudsigten holder, så ser det ud til at blive rigtigt have-vejr de næste mange dage.

- Det ville uden tvivl have betydet rigtig meget travlhed for os under normale omstændigheder, og derfor er det drønærgerligt, at vi nu er nødt til at lukke, siger kommunikationsmedarbejder Rie Døllner fra ARGO genbrugspladsen.

- Men vi følger selvfølgelig også Regeringens anvisninger, og derfor lukkes alle genbrugspladser i ARGO regi fra og med i dag, fredag den 13. Det gælder også steder med døgnåben adgang.

ARGO holder dog nødåbent på fire pladser i Køge, Roskilde, Kalundborg og Torkilstrup for håndværkere og andre erhvervskunder.

På de fire pladser vil der være åbent mandag, onsdag og fredag kl. 9-11, og den ordning virker fra på mandag den 16. marts.

- Men det betyder jo blandt andet, at det affald, man som privatperson tidligere afleverede på genbrugspladsen - blandt andet haveaffald - nu skal opbevares derhjemme, indtil tingene forhåbentlig er blevet anderledes positive, og vi kan åbne igen, siger Rie Døllner.

Alle ARGOs genbrugsbutikker vil også holde lukket i de kommende to uger.

Til gengæld vil ARGO fortsat holde kraftvarmeværket (og affaldsmodtagelsen på værket) i drift. Her er alle rundvisninger dog aflyst. Desuden vil der være åbent på deponiet (og affaldsmodtagelsen) på Audebo Miljøcenter samt på modtagelsen af affald på Gadstrup genbrugsterminal.

ARGO vil desuden i perioden besvare alle telefonhenvendelser.

- Disse forholdsregler gælder indtil videre til mandag 30. marts 2020, og der kan jo ske ændringer i takt med eventuelle nye anbefalinger fra myndighederne, siger Rie Døllner.

ARGO vil opdatere via følgende kanaler: www. ARGO.dk, Facebook profilen »ARGO« og LinkedIn »ARGO«.