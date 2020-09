Drop-in vielse til de giftelystne

- Det er en sætning, som vi præster er stødt på et par gange. Og når vi nysgerrigt spørg ind, så har folk en forestilling om, at når man skal vies i kirken, så skal man invitere til det store bryllupsgilde med mange gæster. Desuden kan det være krævende at planlægge, for man bliver hurtig spundet ind i bryllupsindustrien, og inden man får set sig om, så er festen blevet et uoverskueligt projekt. Derfor vælger parrene rådhuset til, for de ønsker ganske enkelt et lille og intimt bryllup, fortæller sognepræst Louise Dixen Hansen og fortsætter: