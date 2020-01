Det behøver ikke at være en større sag at sige "ja" til hinanden, fortæller præsten i Køge Kirke, der inviterer til drop-in-vielse.

Drop in og bliv gift

Går du også og drømmer om at blive gift i en smuk kirke, men har du ikke lyst til det helt store bryllupsbrag. Så er drop-in-vielse måske løsningen. Sådan lyder opfordringen fra Køge Kirke i en pressemeddelelse.

Drop-in-vielse er et kirkeligt bryllup, hvor parrene kommer ind fra gaden uden forudgående aftale. Par, der tidligere er blevet borgerligt viet, kan også benytte lejligheden til at få kirkens velsignelse.

Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther er en af de præster, der står bag initiativet med drop-in-vielser i Køge.

- I kan godt sige ja til hinanden i kirken og samtidig sige nej til det store bryllupsbrag med dyr fest og stort skrud. Og I skal ikke bestille tid i forvejen. Alle par er velkomne. Og det gælder også par, som ønsker at få kirkens velsignelse af et allerede indgået borgerligt ægteskab. Med tilbuddet om drop-in-vielsen vil vi gerne signalere, at kirkens døre altid er åbne, når det drejer sig om at få Guds velsignelse over sit liv og sit ægteskab, siger hun.

Man skal altså blot dukke op i Køge Kirke fredag den 20.marts mellem kl. 16.00 - 20.00.

Eneste betingelse for at blive drop-in-viet er, at I medbringer prøvelsesattest samt billed-ID, og at den ene af jer er medlem af Folkekirken. Prøvelsesattesten må ikke være ældre end 4 måneder på vielsesdatoen og kan bestilles på borger.dk

Attesten beviser, at I ikke allerede er gift og skal helst bestilles senest ca. 14 dage i forvejen. Ring til Borgerservice, hvis I er lidt for sent på den. Prøvelsesattesten sendes desuden fra kommunen direkte i jeres e-boks.

Selve bryllupsritualet foregår på samme måde som ved et traditionelt bryllup i kirken. Eneste forskel er, at præsten ikke holder en personlig tale for jer. Selve højtideligheden varer ca. ti minutter. Efter vielsesritualet "ledsager" orglet jeres udgang med en brusende bryllupsmarch, og kirken byder på et glas bobler for at fejre jeres ægteskab sammen med jer.