Dronning Margrethe skal blandt andet besøge boligområdet Karlemosen, når Kongeskibet den 28. og 29. maj lægger til i Køge Havn. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Dronningen skal besøge LTF-ghetto i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dronningen skal besøge LTF-ghetto i Køge

Køge - 11. april 2019 kl. 10:08 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligområdet er kendt som tilholdssted for Loyal to Familia. Til maj besøger dronning Margrethe boligområdet Karlemoseparken. Det sker, når Hendes Majestæt Dronningen besøger Køge Kommune i dagene 28. og 29. maj.

Kommunens borgere kan se frem til et festligt syn, når Kongeskibet lægger til kaj, og der bliver rig mulighed for at få et glimt af Dronningen undervejs i det alsidige program, som kommer vidt omkring kommunens forskellige tilbud og muligheder. Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Et afvekslende program venter, når Dronningen besøger Køge Kommune på sit sommertogt med Kongeskibet Dannebrog. Forud venter to dage, hvor der bliver rig lejlighed for, at kommunens borgere kan få et glimt af begivenhederne, ikke mindst, når Dronningen kører gennem Køges brostensbelagte gader i karet, med gardehusarregiments hesteskorte.

De to dage, Dronningen tilbringer i Køge Kommune, byder på:

- Officiel modtagelse på Køge Kommunes rådhus, hvor Dronningen hilser på Byrådets medlemmer.

- Et besøg på Tapperiet, hvor de unge og frivillige kræfter lægger op til at give Hendes Majestæt en spændende oplevelse med jazz, skatere og numre fra en musical.

- Et besøg i Karlemoseparken, hvor Majestæten møder nogle af de engagerede unge, der har haft glæde af det såkaldte Lommepengeprojekt. De unge er hyret til at hjælpe med affaldssorteringen i boligområdet og viser, hvordan det sker. Lommepengeprojektet har stor succes i fire boligområder i Køge Kommune, der samlet går under betegnelsen Helhedsplanen, og det er altså Karlemoseparken, der illustrerer, hvordan en del af projektet foregår.

- En rundtur i Køge Kyst-området, hvor Dronningen bliver præsenteret for den store udvikling, der er i fuld gang i havneområdet, hvor boliger skyder op, og hvor et unikt naturprojekt har genskabt strandengen, gennem arbejdet med klimasikring.

- Et besøg på Køge Kommunes Center for sundhed, træning og rehabilitering. Her arbejder medarbejderne med at skabe individuelle, effektive og videnbaserede indsatser med høj faglig kvalitet og nytænkende løsninger.

- Et besøg i Minibyen, hvor det bliver muligt at gå en tur blandt de små, utrolig fint bearbejdede modeller af Køges gamle huse, og ikke mindst tage et kig ind i værkstedet, hvor godt håndværk er i fokus.

- Et besøg på Borup Skole. Her er eleverne netop klar med deres forårskoncert, hvorfra de vil synge et par numre for Dronningen, der også besøger eleverne i Billedskolen, som viser deres kreative projekter frem for Majestæten.

- Et besøg på Skandinavisk Transport Center, hvor Dronningen bliver præsenteret for historien om, hvordan det, der for 20 år siden var en mark, i dag er hjemsted for en række distributions-, lager-, service- og logistikvirksomheder, der har set potentialet i Køges unikke beliggenhed. Dronningen besøger i samme forbindelse Post Nord, der er den senest ankomne virksomhed i transportcentret. Her får Majestæten mulighed for selv at afprøve det topmoderne pakkedistributionsanlæg.

- Vi har ønsket at vise den mangfoldighed, som Køge Kommune står for. Vi er en kommune i udvikling, med respekt for historien, og vi har sammensat et program, der viser Hendes Majestæt en del af den pallette af muligheder, udvikling og engagement, der præger vores kommune. Det er mit håb, at rigtig mange borgere vil lægge vejen forbi Køge, for det bliver helt sikkert et festligt syn, når Dronningen ankommer med Kongeskibet. Jeg glæder mig helt utrolig meget til at vise Dronningen de mange spændende projekter og engagerede kræfter, som vores kommune rummer, siger borgmester Marie Stærke.

På førstedagen for besøget er Køge Kommune vært ved en officiel frokost på Kunstmuseet KØS. Om aftenen er Dronningen vært ved en reception på Kongeskibet Dannebrog for særligt indbudte.

Det endelige besøgsprogram med tider offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside op til besøget. I forbindelse med besøget fra H.M. Dronningen vil det være muligt at besøge Gardehusarerne til Åben Stald søndag den 26. maj på Køge Marina.