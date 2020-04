Dronningen på besøg i ghettoen: Vi elsker hende

- Det er en oplevelse at komme så tæt på hende. Vi elsker hende som alle andre. Sådan fortalte indvandrerkvinderne Nimet Bostanci og Ayse Tyrkoglu i maj 2019, da dronning Margrethe var på besøg i boligområdet Karlemosen.

Her skulle Margrethe se, hvordan man arbejder med at holde unge væk fra kriminalitet, blandt andet ved at hjælpe dem til fritidsjobs.