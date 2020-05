Se billedserie Køge Kommune sender et nyt hostel på Køge Marina i udbud. Samtidig sættes det eksisterende vandrehjem på Vamdrupvej 1 til salg. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Drømmer du om dit eget vandrehjem: Så er chancen her

Køge - 07. maj 2020

En morgendukkert i havnebassinet, en gåtur langs lystbådehavnen og en is på vejen. Der er masser af charme og miljø i den beliggenhed, som Køges kommende hostel bliver en del af. Nu udbyder Køge Kommune byggeretten til hostellet, som placeres med havudsigt på en yderst attraktiv grund på Køge Marina. Som en del af samme udbud sættes Køge Kommunes nuværende vandrehjem også til salg. Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Masser af søsportsaktiviteter, en dejlig badestrand, en lystbådehavn fuld af liv og charme og hyggelige restauranter. Køge Marina har det hele - og snart også et hostel med havudsigt. Køge Kommune udbyder nu muligheden for at etablere et hostel på Køge Marina med en attraktiv beliggenhed i cykelafstand til Køge bymidte.- Placeringen på Køge Marina er en absolut perle. Det giver rigtig god mening at få bygget et hostel her, med havet i baghaven og med alle de aktiviteter, som marinaen byder på. Og så er man i cykelafstand af Køge bymidte, med alle muligheder, det giver. Jeg ser frem til at følge arbejdet med at få etableret et hostel på Køge Marina, siger borgmester Marie Stærke.

I udbuddet indgår muligheden for at etablere et hostel med 200 - 400 sengepladser samt mødefaciliteter på op til 150 personer.

- Et hostel på Køge Marina er prikken over i-et i et område, som er skabt til ferie og fornøjelser. Med dette udbud åbner Køge Kommune en dør ind til endnu mere fokus på turisme og det store potentiale, som findes her, siger Bent Sten Andersen, formand for Køge Kommunes Marinaudvalg.

Der er startet en proces op for lokalplanen, og denne udarbejdes sammen med køber.

Salg af nuværende vandrehjem Køge Kommune driver i dag et vandrehjem i en anden del af Køge, nemlig på Vamdrupvej 1, tæt på skøn natur og få kilometer fra S-togslinjen. I forbindelse med udbuddet af et hostel på Køge Marina, sættes Køge Vandrehjem til salg, som en del af samme udbud.

Her er tale om en grund på 14.698 kvadratmeter, hvor det er muligt at bygge rækkehuse. Køber af vandrehjemmet på Vamdrupvej får mulighed for at byde ind på driften af vandrehjemmet, som skal fortsætte, indtil der er etableret et nyt hostel på Køge Marina. Der udarbejdes efterfølgende ny lokalplan for området sammen med køber.

Køge Kommune har i de seneste år gennemgået en enorm udvikling, og har på baggrund af projekter som blandt andet Køge Nord Station, supersygehuset, udvidelsen af motorvejen og omdannelsen af Køge Havn fra industri til boliger etableret sig som trafikalt knudepunkt og Sjællandsk kraftcenter. Med etableringen af et hostel på Køge Marina går Køge Kommune endnu et skridt på vejen i forhold til at tiltrække turister til den historiske købstad, lige ved strand og natur.