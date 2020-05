Drive-in sangaften i Kirken

Kim Larsen, What a wonderful world, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen, svensk folkevise, Johannes Johansen, Mads Nielsen og Anne Linnet var forfatter til nogle af sangene som trioen lagde stemmer til, mens folk sang med i bilerne, hvor de kunne følge programmet i de udleverede sanghæfter. Halfdan Rasmussen-sangen "Jeg har et hus på denne klode" blev introduceret af Mogens Funder med adresse til den aktuelle coronatid, hvor de internationale rejser står stille, her skal vi måske til, som Halfdan Rasmussen skriver, at vænne os til at "...når jorden drejer roligt med mit lille husmandssted, syns jeg det er helt utroligt, at jeg osse drejer med."