Se billedserie Aske Hagelskær drømmer om at spille i den bedste amerikanske liga. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Driblinger og skud i kurven på Kulturtorvet

Køge - 02. august 2021 kl. 18:00 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Det er ikke kun til de Olympiske Lege i Japan, at der bliver driblet mod kurven.

Også i Køge var der lørdag gang i det populære amerikanske spil, men i en noget mere uformel form, hvor der bliver spillet til én basketballkurv.

Her havde Køge Bugt Basketball Klub inviteret til streetbasket ved Kulturtorvet i Køge, hvor klubbens ungdomshold skød rundt med de hoppende bolde og inviterede nysgerrige forbipasserende velkomne.

Udendørs En af de unge spillere var 11-årige Aske Hagelskær fra Køge, der har spillet basketball i tre-fire år. Han var vild med den anderledes basketball-type.

- Det er vildt fedt, at det foregår udenfor. Det er også fedt, at folk her i Køge-by bare kan gå forbi og kigge på, at vi spiller, fortalte den unge dreng, som til daglig spiller for Køge Bugt Basketball Klubs U13-hold.

Og for Aske Hagelskær giver det rigtig god mening, at han foretrækker at gå til den amerikanske sportsgren i stedet for eksempelvis fodbold.

- Jeg elsker at gå til basketball, fordi jeg bedst kan lide at bruge hænderne til sport. Jeg er ikke så glad for foden. Det er en holdsport ligesom fodbold, men man kan alligevel nogle andre ting, siger Aske Hagelskær og fremviser en såkaldt »turn dribling«, hvor han vender om sig selv.

Fremvise basketball Det var ikke tilfældigt, at Køge Bugt Basketball Klubs havde valgt at opstille en basketballkurv på kulturtorvet en lørdag, hvor Køge var godt fyldt med mennesker.

Klubben ønsker nemlig, at endnu flere unge får øjnene op for basketball.

- Det handler om, at vi skal give basketball lidt reklame. Vi vil gerne have flere medlemmer til klubben af de yngste årgange, og der er rigtig mange i en ikke-basketby, som ikke ved, at klubben findes. Derfor vil vi selvfølgelig gerne synliggøre sporten, siger træner Brian Rimdal, som var med til at starte klubben tilbage i 2014.

Sociale værdier Og ifølge træneren er der en masse gode grunde til at starte til sporten.

- Basketball som sport er rigtig god på mange planer blandt andet i forhold til hånd-øje koordination. Alle mulige studier viser, at børn, som går til basket er bedre til at sidde stille i skolen, fortæller Brian Rimdal og uddyber om Køge Bugt Basketball Klub.

- Klubben bygger på nogle sociale værdier. Man skal lære at opføre sig ordentligt og have respekt for sine holdkammerater og andre. Værdier som ligger over det at være elite. Hvis vi har et hold, som er godt, så understøtter vi, at de kan spille på det højeste niveau. Men det vigtigste er, at de får nogle sociale kompetencer, siger han, mens de mange unge dunker basket-boldene i asfalten, og forsøger sig med det gyldne skud, som kan ryge hele vejen op i net-kurven.

Fremgang Ifølge klubben er den i fremgang og har i dag 160 medlemmer. Heller ikke coronakrisen har slået Køge Bugt Basketball Klub ud.

- Faktisk har vi haft et stigende medlemstal, siger Brian Rimdal, men der er plads til mange flere fortæller han.

- Vi har gratis prøvetræning i hele august og starter op samtidig med skolerne.

Gik man glip af street-basketballturneringen er der en ny mulighed, når der bliver spillet igen på Kulturtorvet lørdag den 7. august fra klokken 10 til 14.

Og hvis man starter til basketball, har man lov at drømme stort.

- Jeg drømmer om at spille i NBA (den bedste amerikanske række, red.) og det danske landshold, siger Aske Hagelskær.