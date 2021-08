Mette Jorsø (R) er stærkt utilfreds med forløbet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Drama om borgerrådgiver i 11. time

Køge - 11. august 2021

Der kommer ikke en borgerrådgiver til Køge Kommune i denne omgang.

Det står klart efter, at det er besluttet, at der ikke bliver sendt en ansøgning afsted til Bolig- og Planstyrelsen, som administrerer en pulje til borgerrådgivning på i alt 135 mio. kr. over en projektperiode på fire år. En pulje, som har en ansøgningsfrist i dag, onsdag, klokken 12.

Beslutningen er taget efter et temamøde for Økonomiudvalget tirsdag, hvor netop en borgerrådgiver blev diskuteret på baggrund af den korte ansøgningsfrist.

På mødet kom det ellers frem, at fem var for en ansøgning, mens fire var i mod.

Ikke flertal i byråd Alligevel bliver der ikke sendt en ansøgning, fordi det blev vurderet, at der ikke vil være flertal for at sende en ansøgning afsted i byrådet, fortæller borgmester Marie Stærke (S).

- Når jeg vurderer, om jeg skal træffe en borgmesterbeslutning, så skal jeg træffe den ud fra en formodning om, at der er et flertal i byrådet, der vil støtte beslutningen. Tilkendegivelsen blandt økonomiudvalgets medlemmer giver mig anledning til at formode, at det betyder et klart flertal i byrådet imod ansøgning, har borgmesteren skrevet i en mail tirsdag aften til Økonomiudvalgets medlemmer.

På temamødet tilkendegav SF, Enhedslisten, DF, Venstre og Radikale, at man var for at sende en ansøgning afsted, mens Socialdemokratiet med to stemmer, Konservative og Liberal Alliance var imod.

I byrådet, hvor Socialdemokratiet fylder godt op, bliver det dog »oversat« til, at 12 medlemmer er for at sende ansøgningen afsted, mens 15 er imod.

Tirsdag fortalte du, der ville blive sendt en ansøgning afsted, hvis der var flertal på temamødet?

- Temamødet var ikke formelt. Derfor var det heller ikke en afstemning, som det ellers ville have været til et formelt møde i Økonomiudvalget, hvor der er dagsorden og referat. Jeg skal som borgmester afsøge flertallet, og det vil der ikke være i byrådet, siger Marie Stærke.

Utilfredshed At tage vurderingen ud fra byrådet og ikke temamødet, er Mette Jorsø (R), der også sidder i Økonomiudvalget, bestemt ikke tilfreds med.

- Jeg synes, at det er helt grotesk. Der er virkelig nogle, som under alle omstændigheder ikke ønsker, handicap- og udsatteområdet skal have en borgerrådgiver, som de har efterspurgt, siger hun og fortsætter:

- Jeg forstår slet ikke, at vi ikke søger puljen. Vi kan bare søge den, og så efterfølgende finde ud af, om vi skal benytte os af pengene eller ej. I stedet for virker det som om, at borgmesteren pludselig ikke ved, hvor beslutningen skal træffes.

Rodet forløb Thomas Kielgast (SF), medlem af Økonomiudvalget, stemte selv for, at Køge Kommune skulle sende en ansøgning afsted.

Han er dog ikke utilfreds med, at beslutningen blev taget ud fra stemmer i byrådet.

- Jeg kan godt forstå, at hun (Marie Stærke, red.) peger på, at der er flertal i byrådet for, at det ikke sendes en ansøgning, siger han og fortsætter:

- Men jeg synes, at forløbet har været rodet, og man har været for sent ude. Beslutningen betyder, at Køge Kommune umiddelbart går glip af kunne få del af den 135 millioner store pulje til en borgerrådgiver.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi ikke er med i puljen. Nu skal vi kigge på, om vi kan kigge på en borgerrådgiver i budgetforhandlinger. Men det er da klart, at den her støttepulje var en gave for kommunen.

Næste år Borgmester Marie Stærke peger på, at hun mener, at det også bliver muligt at søge puljen igen til næste år.

Her er hun åben over for, at der kan søges, hvis der til den tid, er utilfredshed med sagsbehandlingen.

- Jeg er meget åben for at tage de her dialoger. Lad os lave en hensigtserklæring til det nye byråd om, at vi skal søge til næste år, så vi får en ordentlig politisk proces i samarbejde med brugersiden, medarbejdere og direktionen, hvis man stadig mener, at andre initiativer ikke er gode nok, siger hun.

Marie Stærke ser dog hellere, at der arbejdes videre med andre strategier og løsninger end en borgerrådgiver.

- Jeg anerkender fuldt ud, at der behov for bedre sagsbehandling. Jeg vil dog hellere arbejde videre med en anden model, hvor borgerne i højere grad inddrages i sagsbehandlingen og afgørelserne. Det synes jeg er mere optimalt for både borgeren og sagsbehandleren, siger hun og afslutter:

- Det går bedre med sagsbehandlingen, det kan virkelig ses på tallene, men jeg anerkender også, at vi langt fra er i mål.