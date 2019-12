Teatersamarbejdet Dragen er klar med et nyt og spændende program.

Dragen er klar på scenen

Køge - 22. december 2019 kl. 15:47

Samarbejdet Dragen er klar med et spændende program for børn, fyldt med nye og gamle forestillinger. Der er alt fra høns over verdens mindste historie til kejsere for endelig at slutte trygt og godt hos Faster Lizzie og hendes jul.

- Vi lægger ud med et helt nyt tilbud. I forbindelse med Børnetimen på Teaterbygningen viser vi først 'Chicks' om de to burhøns, der kommer ud i friheden, og når vi er færdige med at grine og kagle, serveres der mad til hele familien. I kan melde jer til en af delene, men også gerne til både teater og mad" fortæller Britta Overgaard Jensen der er børnebibliotekar hos KøgeBibliotekerne.

I en pressemeddelelse kan man læse, at de allermindste kan få deres første teateroplevelse med "Verdens mindste historie - så lille så kun virkelig små mennesker kan forstå den" En meget musikalsk historie om pigens første møde med en pingvin. Mariehønen Evigglad er på evig jagt efter et sted i tørvejr, mon hun finder det i Rishøj? Det er en herlig og hjertevarm forestilling med en sang, vi alle kan synge med på.

Ingen "Drage-sæson" uden en H. C. Andersen forestilling. I år er der hele to af slagsen. Nattergalen synger en søndag eftermiddag for hele familien og Kejseren skal også i år have nye klæder. Teatersæsonen slutter af med de to seje gadedrenge, der gerne vil opleve en god gammeldags jul med hygge, gaver og træ. Nyd en hæsblæsende danseforestilling, hvor (h)juleglæden og venskabet overvinder alt!

- Vi viser i alt 9 forestillinger i 2020. Forestillinger der taler til følelser, humor, eftertanke og bare en god oplevelse. Nyd det sammen i familien, i daginstitutionen, i dagplejen" lyder opfordringen fra børnebibliotekaren, der tilføjer

- Det er en ekstra oplevelse at gå i teateret sammen og opleve magien; det at opleve skuespillerne lige her foran os, hvor vi indimellem bliver inviteret til at "medvirke" med kommentarer, de tager vores latter og gysen til sig og spiller og bygger videre på vores respons. Børnene elsker at være aktive og føle sig hørt, det har de muligheden for her i det levende teater".

Hent et teaterprogram på bibliotekerne i Køge Kommune, Teaterbygningen eller på Køge Musikskole. Eller se det på koegebib.dk

- Vi glæder os til at se børn og deres forældre, bedsteforældre og daginstitutionspersonale til endnu en sæson i Dragen, slutter hun. Billetsalget åbner mandag d. 2. december. Det foregår på KøgeBibliotekernes hjemmeside koegebib.dk

Dragen er et samarbejde mellem Teaterbygningen i Køge, og KøgeBibliotekerne.