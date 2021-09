Se billedserie Nicole Plintic Pedersen blev dræbt i en lejlighed over restaurant WokAmok. Foto: Presse-fotos.dk

Drabstiltalt: Rocker-håndlangere slog Nicoline ihjel

Køge - 23. september 2021 kl. 17:14 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

”Min kammerat har lige sendt et billede til mig, hvor hun ligger på gulvet, livsløs med blod overalt. Jeg har modtaget det for 5 minutter siden. Jeg er den eneste, der ved det. ”

Sådan lød et alarmopkald klokken 15.31 den 14. juli 2020. Opkaldet til politiet var fra den 24-årige mand, som nu er tiltalt for drab på 20-årige Nicoline Plintic Pedersen.

Opkaldet blev afspillet torsdag, da Retten i Roskilde indledte retssagen om drabet på Nicoline Plintic Pedersen, der blev slået ihjel i ungdomskollektivet på Købehavnsvej i Køge. Her er en 19-årig mand tiltalt for at have kvalt den unge pige efter at have planlagt drabet sammen med den 24-årige mand.

Begge nægter sig skyldige. I retten kom det frem, at den 24-årige mand befandt sig hos sin søster i Horsens, da han ringede til politiet for at anmelde drabet. Her fortalte han, at det var den 19-årige, som havde slået hende ihjel. Han fortalte også, at den 19-årige mand kendte Nicoline Plintic Pedersen, fordi han solgte kokain sammen med hende, og at hun havde stukket ham. Samtidig med, at politimanden på alarmcentralen talte med den 24-årige mand, blev der sendt flere patruljevogne til Københavnsvej i Køge. Her stak den 19-årige hovedet ud ad vinduet på 1. sal, mens politiet bankede på døren, og kort efter lukkede han dem ind. Det forklarede anklager Kirsten Jensen ved retssagens begyndelse. - Døren ind til værelset, hvor Nicoline lå, var låst, så de måtte sparke døren op. De fandt pigen liggende på gulvet. Hun havde en pose over hovedet, som politiet fjernede og forsøgte førstehjælp. Det var dog forgæves. Klokken 16.30 erklærede ambulancelægen Nicoline for død, sagde Kirsten Jensen. Ifølge undersøgelsen af den unge kvinde på gerningsstedet var hun død af strangulering og muligvis også vold mod hovedet, fortalte anklageren videre.

Solgte kokain Sagens tre hovedpersoner, de to tiltalte og drabsofferet, havde lært hinanden at kende tidligere på året i 2020. Den 19-årige var via en fælles veninde blevet introduceret til den 24-årige mand, og de blev hurtigt bedste-venner. Selv om den 24-årige mand boede i Jylland, mødtes de jævnligt for at feste og for at tage kokain sammen. I marts flyttede den 19-årige ind i en ungdomsbolig i Køge, hvor Nicoline også boede. De blev også venner og mødtes cirka en gang om ugen for at tage kokain sammen. For at finansiere deres narkoforbrug begyndte de også at sælge kokain sammen. Den 19-årig stod for at indkøbe stoffet, som han og Nikoline bragte ud til køberne, når de bestilte det via det sociale medie, Wickr.

Politiet til stede på Købehavnsvej i Køge, hvor det efterforskede drabet på Nicole Plintic Pedersen. Foto: presse-fotos.dk

Den mystiske Satudarah-rocker Men frem mod juli 2020 strammede situationen til. Den 19-årige skyldte penge til sin kokainleverandør, og han skyldte også penge til Nikoline.

I de sidste dage inden drabet, arbejdede den 19-årige på at indgå et nyt samarbejde med en anden kokainforhandler, forklarede han i retten. I de mange beskeder, der løb frem og tilbage mellem hovedpersonerne, optræder den nye forhandler som en Satudarahrocker ved navn Karim Albino. Men politiet mener ikke, at denne person eksisterer. Ifølge anklageren er Karim Albino derimod identisk med den 24-årige tiltalte. Men det vidste den 19-årige ikke i dagene op til drabet. Her indgik han via beskeder en aftale med Karim Albino om at begynde at sælge kokain for ham. Aftalen ville betyde, at han dels kunne købe stofferne billigere og at han dels ville få 100.000 kroner. Samtidig skulle Karim Albino betale den 19-åriges gæld til hans tidligere forhandler, der i de mange beskeder optræder under navnet Papi.

Stikkersvin Natten til den 14. juli fortæller den 19-årige om aftalen til Nicoline. Det gør han i forventning om, at den 20-årige kvinde vil holde på hemmeligheden. Men det gør hun ikke. Hun skriver til den 24-årige om aftalen. Det kommer angiveligt også Karim Albino for øre, og pludselig bliver de bekymret for, om Nicoline vil sladre til Papi. Om formiddagen på drabsdagen modtager den 19-årige mand en besked fra den 24-årige. ”Bror, du har virkelig dummet dig, han er pissesur. ” Senere samme dag skriver den 19-årige retur.

”Jeg flækker Nikoline, den lille luder, fucking stikkersvin.” Via Wickr aftaler den 19-årige derfor, at Nikoline skal mødes med enten Karim Albino eller to håndlangere, som vil sikre sig, at den unge pige tier stille. Selv forventer den 19-årige, at han vil få tæsk som straf. - Jeg tænkte, at jeg ville få en omgang, fordi jeg havde snakket over mig, sagde den 19-årige i retten. Dermed skulle problemet være ude af verden, forklarede den 19-årige i retten. Men til sin kæreste skriver den 19-årige:

”Kan ikke lade som ingenting. Hun ved for meget om mig personligt. Kan ikke stole på hende.” Der indløber også den besked fra den 24-årige, som indgår i anklageskriftet. ”Skaf hende af vejen," står der. Til sin kæreste skriver den 19-årige også.

”Jeg skal ordne det her, for det er mig eller hende.”

Derpå mener anklageren, at den 19-årige slog den unge kvinde ihjel ved at vikle en ledning om hendes hals og kvæle hende. Men selv fortalte han en anden historie i retten. Her forklarede den 19-årige mand, at den mystiske Satudarahrocker sendte to håndlangere til Københavnsvej, som slog Nicoline ihjel, mens han selv gemte sig ude i haven. Han opdagede først, at hun var død, da han et kvarters tid kom tilbage til huset. I chok tog han et billede af den døde pige og sendte til den 24-årige mand og til Karim Albino. - Vi havde aftalt, at de skulle komme her, men vi havde ikke aftalt, at hun skulle dø, sagde han, tydeligt påvirket.

Da anklagerens afhøring nåede til de minutter, der handlede om Nicolines død, blev den tiltalte mere usammenhængende og kæmpede enkelte steder med gråd. Sagens anden tiltalte, den 24-årige mand, sag under hele sagen bøjet ind over bordet med sit hoved skjult i de foldede arme. Ifølge hans forsvarer ønsker han ikke at forklare sig i retten. Der er nedlagt navneforbud for begge unge mænd.

Retssagen fortsætter i næste uge.

