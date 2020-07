Den ene sigtede i sidste uges drabssag fra Køge, en 22-årig mand fra Vejleområdet, har nu frivilligt, og altså uden retsmøde, fået forlænget fristen for varetægtsfængslingen, som nu udløber den 6. august. Han er sigtet for medvirken til drab ved at have tilskynden gennem beskeden »så skaf hende dog af vejen,« eller lignende på et socialt medie. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Drabssag: Sigtet får forlænget varetægtsfængslingen

Oprindelig udløb fristen for varetægtsfængslingen onsdag, men den 22-åriges forsvarsadvokat har bedt om en såkaldt frivillig fristforlængelse, og den nye frist for varetægtsfængslingen udløber om altså to uger. Det bliver dermed på dagen, hvor fristen også udløber for sagens hovedmistænkte, en 18-årig mand fra Køgeområdet.

Mens den 18-årige mand er sigtet for at have begået drabet ved at have kvalt og/eller stranguleret kvinden, er den 22-årige mand sigtet for medvirken ved at have tilskyndet til drabet.

Ved grundlovsforhøret forrige onsdag fremgik det, at den 22-årige mand skulle have skrevet »så skaf hende dog af vejen« eller lignende på et socialt medie.