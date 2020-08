Drabssag: Sigtede skal blive bag tremmer

De to mænd på henholdsvis 18 og 22 år, der er fængslet i forbindelse med drabet på en yngre kvinde i Køge i juli, fik sent i eftermiddag forlænget deres varetægtsfængslinger til 3. september

Den 18-årige er sigtet for at have kvalt den 20-årige kvinde, der tirsdag eftermiddag den 15. juli blev fundet dræbt på en adresse på Københavnsvej i Køge.

Den 22-årige er sigtet for at have tilskyndet til drabet ved blandt andet at have skrevet "så skaf hende da af vejen" eller lignende på et socialt medie ifølge sigtelsen.

Ved grundlovsforhøret forrige onsdag fremgik det, at den 22-årige mand skulle have skrevet »så skaf hende dog af vejen« eller lignende på et socialt medie.

Begge mænd nægtede sig skyldig ved et tidligere grundlovsforhør i juli, der foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskning.

Det er dermed kun selve sigtelsen, som er kendt for offentligheden og ikke de forskellige personers forklaringer.