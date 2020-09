To unge mænd skal sidde varetægtsfængslet yderligere fire uger efter sommerens drabssag fra Køge, hvor en 20-årig kvinde blev kvalt og/eller stranguleret. Den ene mand er sigtet for drabet, den anden for medvirken til drab. Foto: Jesper From

Drabssag: Sigtede får forlænget varetægtsfængslingen

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til avisen, at de sigtede mænd på 18 og 22 år har fået en såkaldt frivillig fristforlængelse, og at der således ikke har været et egentligt retsmøde torsdag.

Den 18-årige mand er fra Køgeområdet, og han er sigtet for at have begået drabet ved at have kvalt og/eller stranguleret kvinden. Den 22-årige mand er fra Vejleområdet, men uden fast bopæl. Han er sigtet for medvirken til drabet ved at have tilskyndet gennem teksten »så skaf hende dog af vejen« eller lignende på et socialt medie. Begge mænd nægter sig skyldige i sigtelserne mod dem.