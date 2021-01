En 22-årig mand står tiltalt ved Retten i Roskilde for et drab begået den 6. april sidste år. Drabet skete i Ellemarken i Køge, hvor en 31-årig mand mistede livet efter at være blevet stukket fire gange i bryst og hjertet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Drabssag: Mand forblødte efter knivstik i hjertet

I blot seks skæbnesvangre minutter var en nu 22-årig mand til stede i Ellemarken i Køge den lune forårsaften i april sidste år.

Klokken 19.02 den 6. april 2020 kørte en hvid Audi fra beboelsesområdet i høj fart. Det viste overvågningsbillederne fra Ellemarken, som indgår som materiale i den drabssag, hvor den 22-årige mand er tiltalt for at have dræbt en 31-årig mand. Ifølge tiltalen skete det med fire fatale knivstik i bryst og hjerte efter en kort kontrovers mellem de to mænd ved et affaldsskur. Herfra hørte flere vidner, der alle er venner og bekendte af de to mænd, råb og skrig, inden den hvide Audi accelererede og kørte fra området med den tiltalte mand og en af dennes venner.