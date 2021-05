I dag afgør retten skudsagen fra Karlemosevej, hvor en 17-årig mand blev skudt i ryggen. Foto: Presse-Fotos.dk

Drabsforsøg i bandemiljøet: I dag falder hammeren

Køge - 04. maj 2021 kl. 05:14 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Tirsdag afgør Retten i Roskilde, om det var en 20-årig mand, en 21-årig, en 21-årig og en 28-årig mand, som stod bag skudattentatet mod en ung mand på Karlemosevej i Køge.

Alle fire mænd er tiltalt for i forening af have forsøgt at dræbe en 17-årig mand fra Greve ved at skyde mod den bil, som han sad i den 21. januar 2020. Skuddet ramte ind gennem bagagerummet på bilen, gennem bagsædet og ramte den unge mand i lænden, hvor en 9mm patron satte sig fast.

- Jeg troede, at det var fra bilerne, indtil at det hele var slut og det gik op for mig, at jeg selv var skudt. Vi kiggede på vores venners biler, om der var skudhuller. Først da hændelsen var ovre, kunne jeg mærke, at der var noget galt. Jeg lagde mærke til, at jeg var skudt, fordi jeg ikke kunne gå, sagde unge mand fra Greve, da han vidnede i retten.

Han er stadig mærket af de skader, som han pådrog sig ved skuddet. Politiet vurderer, at den unge mand også har tilknytning til bandemiljøet.

Våbenbesiddelse

Endvidere skal retten tage stilling til, om alle fire tiltalte kan dømmes for at være i besiddelse af en 9mm Browning pistol og en pistol kaliber 7.65, som blev fundet i et køkkenskab hos den 28-årige mand i hans hjem i Ringsted Kommune.

- De tiltalte har besiddet de to skydevåben 21. januar og været sammen om at afgive skud og ramme den 17-årige mand, hvorved de bragte ham i livsfare. Det er de samme våben, der blev fundet hos den 28-årige og den 20-årige mand, der blev brugt den 21. januar, således at alle fire har besiddet de to skydevåben, sagde anklager Janne Holstein Pehrson, da hun holdt sin procedure den 19. april.

Bandekonflikt

Endelig skal retten tage stilling til, om skudopgøret var et led i en bandekonflikt mellem to grupperinger i Køge med Ellemarken-grupperingen på den ene side og Brothas Køge med tilholdssted i Karlemoseparken på den anden side.

- Handlingen udspringer af, at der er et konfliktforhold. Der er ikke alene tale om drabsforsøg, som var egnet til at fremkalde en konflikt. Den fremkaldte rent faktisk en konflikt, sagde anklageren med henvisning til, at der var endnu en skudepisode en uge senere i Ellemarken, som anklagemyndigheden mener var et returopgør.

Alle fire nægter sig skyldige i skudopgøret. Dog har den 28-årige mand erkendt, at han var i besiddelse af de to skydevåben, der blev fundet i hans hjem. Den 21-årige erkender, at han var i besiddelse af 11 gram kokain og et halvt kilo hash.

Alle fire nægter bandetilknytning.