Drabsforsøg: Tre mænd løsladt i skudsag

Mændene blev fremstillet i grundlovsforhør i torsdags efter en større politiaktion. Her besluttede dommeren at opretholde anholdelsen af dem i tre gange 24 timer, sigtet for drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse. Men lørdag besluttede politiet at sætte dem på fri fod.

De er alle fire sigtet for drabsforsøg ved at skyde en 17-årig mand i ryggen med to pistoler den 21. januar på Karlemosevej i Køge. De blev også sigtet for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. Politiet efterforsker skyderiet i sammenhæng med en anden skudepisode, der fandt sted i boligområdet Ellemarken i Køge den 28. januar. Her blev to mænd på 26 og 31 år alvorligt såret af flere skud. Særligt den 31-årige er hårdt såret, og begge er fortsat indlagt på hospitalet nu over en måned efter.