Donation til flydebro i inderhavnen

Sparekassen Sjælland Fonden giver en donation på 25.000 kroner til den ønskede flydebro i Køge Inderhavn. Her er det områdedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn i Køge, Nicholaj Dyrholm Frimann, og direktør for Connect Køge, Allan Munch. Foto: Sparekassen Sjælland

Køge - 21. februar 2021 kl. 14:05

Sparekassen Sjælland Fonden donerer 25.000 kroner til Foreningen Køges Inderhavns Aktivitetslaug, som arbejder på at realisere drømmen om en flydebro til Køge havn. Det oplyser Sparekassen Sjælland i en pressemeddelelse.

Ambitionen er at forvandle den gamle industrihavn til en havnefront, som giver adgang til vandet og maritime oplevelser samt puste liv i det lokale by- og kulturliv. Og ét af de konkrete projekter er at etablere en flydebro, som skal give adgang til Køge fra vandet og med plads til, at 25-30 lystsejlere kan lægge til.

Connect Køge, som fungerer som administrator for Foreningen Køges Inderhavns Aktivitetslaug, er i fuld gang med at samle den sidste finansiering til at realisere projektet om en flydebro.

- Vi er næsten i mål med finansieringen, og det betyder rigtigt meget at få denne donation fra Sparekassen Sjælland Fonden med i puljen. Det betyder meget, at så mange lokale kræfter bakker op og bidrager til drømmen om at skabe "lille Nyhavn" i Køge med fokus på natur- og kulturoplevelser, fortæller Allan Munch, direktør for Connect Køge.

Sparekassen Sjælland Fonden uddeler midler til projekter, som gør Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

- Der er mange gode tanker og kræfter bag visionen om at skabe et levende havnemiljø i Køge Inderhavn til gavn og glæde for borgere og gæster - og derfor har fonden også ønsket at støtte dette projekt, fortæller områdedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn i Køge, Nicholaj Dyrholm Frimann.