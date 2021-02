Dommens dag for Loyal to Familia

Et færdselsuheld førte politiet på sporet af en kælder i Karlemoseparken, som fungerede som distributionscentral for Loyal to Familias handel med kokain. Foto: Katrine Wied

De er alle ni blevet kendt skyldige. I dag afgør Østre Landsret, hvor længe de skal sidde i fængsel. Det sker, når landsretten klokken 17 i eftermiddag afsiger dom over ni medlemmer af Loyal to Familia Køge.

Dermed bliver der sat endegyldigt punktum for den største retssag om bandekriminalitet i Køges historie. Sagen er bemærkelsesværdig, fordi den giver et dybt indblik i hverdagsforretningen i Loyal to Familia med afpresning, narkohandel, våbenhandel, indbrud og en udpræget voldsparathed for at holde forretningen kørende. Den har på den måde været kraftigt medvirkende til, at banden er blevet forbudt ved dom.