Retten i Roskilde kendte tirsdag en 20-årig mand skyldig i at have truet en anden mand med kniv og vold. Episoden fandt blandt andet sted ved Boruphallen i november sidste år. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Dom: 20-årig skal i fængsel for trusler og afpresning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dom: 20-årig skal i fængsel for trusler og afpresning

Køge - 29. marts 2018 kl. 08:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag faldt der dom i sagen imod to mænd, som var tiltalt for trusler, afpresning og ulovlig tvang mod en tredje mand. Mens den 20-årige tiltalte blev fundet skyldig i anklagerne, blev den anden tiltalte på 22 år frifundet. Førstnævnte blev idømt en straf på seks måneders ubetinget fængsel.

Episoden fandt sted om aftenen den 1. november sidste år, hvor ofret »K« mødtes med de to mænd på parkeringspladsen ved Boruphallen i Borup. Her ville den 20-årige snakke med K, og de satte sig ind i sidstnævntes bil. Under retssagen fortalte K meget vagt og usikkert om de samtaler, som de to mænd havde haft. Han blev en enkelt gang truet med vold, men ellers var det den underliggende trussel, der skræmte K.

Angiveligt handlede diskussionen om noget beslaglagt hash, som K skulle betale 10.000 kroner for.

- Det gik op for mig, at de ville tage røven på mig. Jeg vidste ikke hvordan, men jeg tænkte, det nok havde noget at gøre med pengene og hashen, forklarede K i retten mandag.

Herefter kørte de mod Ringsted, men ved en rundkørsel på Køgevej standsede K sin bil for at gå ud at tisse. I retten forklarede manden, at han også gjorde det for at ringe til politiet, men inden han nåede så langt, kom den 20-årige mand hen til ham.

- Det var mørkt, så jeg kunne ikke se, om der var en kniv, men han (den 20-årige) truede med at stikke mig ned, husker K.

Da de to nåede tilbage til bilen igen, snuppede K sine bilnøgler og løb alt hvad han kunne. Lidt længere henne ad Køgevej løb han ud foran en tilfældig bil, som stoppede og tog ham med, hvorefter der blev ringet til politiet.

Begge tiltalte havde undervejs i retssagen nægtet sig skyldig i anklagerne, men det var kun den 22-årige, som blev frifundet. Han blev dog idømt 40 dages ubetinget fængsel for en anden episoden, hvor han havde haft en pose kokain på sig.

De to mænd var ligeledes tiltalt for at have sat ild til ofrets bil, som han efterlod på Køgevej, men Retten i Roskilde fandt ikke bevis for dette.

Den 20-årige blev kendt skyldig i en række mindre forhold, der blandt andet talte kørsel uden førerret, farlig kørsel og en voldelig episode i Ringsted tilbage i juli 2017. Derfor fik den 20-årige også en samlet bøde på 30.000 kroner.

Begge mænd modtog deres domme.