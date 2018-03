Dørmand brækker tre ryghvirvler på gæst

Episoden fandt sted klokken 2 om natten den 22. oktober sidste år. Her var gæsten raget uklar med en anden gæst på beværtningen. Ifølge gæstens vidneforklaring i retten var striden afsluttet, da han satte sig på en bænk ude foran en anden beværtning på havnen sammen med to veninder. Her kontaktede dørmanden gæsten igen og valgte at lægge sig imellem gæsten og de to piger. Dørmanden skubbede gæsten omkuld og fik ham ned på jorden, skriver DAGBLADET Køge.