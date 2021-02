Det er nu op til Østre Landsret, om de dømte LTF-medlemmer skal udvises. Foto: Katrine Wied

Dømte LTF'ere frygter udvisning

Køge - 01. februar 2021 kl. 17:52 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

I april 2019 blev et større antal medlemmer af banden Loyal To Familia, LTF, idømt lange fængselsstraffe ved Retten i Roskilde. Primært for ulovligheder som afpresning, våbenbesiddelse og narkohandel begået i og omkring Køge.

Ni af dem valgte at anke deres domme til landsretten, men i lørdags blev de alle ni igen kendt skyldige, og nu venter så kun selve strafudmålingen fra Østre Landsret.

I byretten blev flere af mændene dømt til udvisning af Danmark for bestandigt, og den del af straffen kæmper de nu for at få landsretten til at ændre.

Ved lørdagens retsmøde i Østre Landsret lovede flere af mændene, ifølge Ritzau, således bod og bedring og forsikrede, at de skam ikke længere har noget som helst med LTF at gøre.

Den tidligere vicepræsident for LTF i Køge, som fik en af de længste straffe samt udvisning for bestandigt i byretten, forsikrede i landsretten, at han vil ændre sit liv og få sig et arbejde.

Østre Landsret ventes at melde strafudmålingen for de dømte mænd ud i løbet af de kommende to uger.

