Dømt for grov vold: 19-årig hoppede på offers hoved

Den 19-årige, der er fra Solrød Strand, var tiltalt for legemsangreb af særlig rå og brutal karakter. Klokke 01.30 om natten overfaldt han en anden mand. Ifølge anklageskriftet skubbede og slog han offeret i brystkassen, så han væltede ned på jorden. Derefter trampede han ham flere gange i hovedet og sparkede ham i maven. Efter anklageskriftet så offeret blev bevidstløs, fik skader i ansigtet og hjernerystelse. Hjernerystelsen sidste fandt retten dog ikke bevis for.

Efter undersøgelsen på Køge Sygehus fandt retten den heller ikke bevist, at offeret fik hjernerystelse som følge af volden. Men man medgav, at det var på grund af overfaldet, at han efterfølgende har været sygemeldt. For dette blev den 19-årige dømt til at betale erstatning på 36.500 kroner til offeret.