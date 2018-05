To 22-årige mænd får frakendt kørekortet efter at have kørt om kap midt i Køge. Foto: Katrine Wied

Dømt for gaderæs på Ringvejen: Ræsede med 130 i timen

Køge - 22. maj 2018 kl. 13:53 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd på 22 år er dømt for at køre gaderæs på Ringvejen i Køge.

Mændene var tiltalt for at køre om kap med en hastighed på op til 130 kilometer i timen og over en tre kilometer lang strækning på Ringvejen og Københavnsvej om natten den 8. juni 2016.

Her blev de opdaget af en politipatrulje. I retten fortalte politimanden, hvordan han sammen med en kollega holdt i patruljevognen på Vestergade med front mod Ringvejen, da de så to biler, en mørk Audi og en hvid Citroën Picasso, køre side om side på Ringvejen i meget høj fart. Det skriver DAGBLADET Køge.

Her satte politiet efter de to biler, der fortsatte med at køre om kap ned mod krydset Københavnsvej-Lyngvej. Ved krydset ved Stensbjergvej og Nørre Boulevard sænkede de to biler hastigheden en smule, fordi der var rødt lys, men da de nåede frem i krydset, var der igen grønt, og de øgede farten. Patruljen måtte accelerere op til 190 kilometer i timen for at indhente bilerne. Det lykkedes først, da begge biler kørte ned ad tilkørselsrampen til Køge Bugt Motorvejen. Her fik patruljen standset Audien, mens Picassoen slap væk. Betjentene havde dog sikret sig dennes registreringsnummer forinden.

Betjenten forklarede videre i retten, at den unge 22-årige fører erkendte, at han havde kørt om kap med den anden bil, og at han havde kørt for stærkt.

Begge de unge mænd nægtede sig dog skyldige og forklarede, at de ikke havde kørt for stærkt.

Retten valgte dog ubetinget at tro på politimandens version af sagen. Begge mænd blev kendt skyldige. Den 22-årige Audi-ejer blev idømt en bøde på 2.250 kroner og et kørselsforbud, indtil han har gennemgået en kontrollerende køreprøve.

Den 22-årige Citroën-ejer fik en bøde på 3.750 kroner og blev frakendt retten til at køre bil i seks måneder.