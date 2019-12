Kvinden fik en dom på fire måneders betinget fængsel. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Dømt for forsikringssvindel: Meldte kærestens bil stjålet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt for forsikringssvindel: Meldte kærestens bil stjålet

Køge - 13. december 2019 kl. 16:04 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var tale om forsikringssvindel, da en 39-årig kvinde fra Køge i september sidste år meldte sin BMW stjålet. Det afgør Retten i Roskilde, som har idømt hende en straf på fire måneders betinget fængsel.

Kvinden blev også dømt for at indgive falsk anmeldelse til politiet.

Det var forsikringsselskabet IF Forsikring, der fattede mistanke, da kvinden ringede for at melde sin bil stjålet sidste år. Kvinden forklarede i retten, at hun havde to biler, en Suzuki og en BMW. Suzukien kørte hun selv i, mens BMW'en blev brugt af hendes kæreste.

Kæresten overnattede hos hende, men boede ellers hos sin mor i Brøndbyvester. Forud for, at kvinden meldte BMW'en stjålet, havde hun og kæresten været uvenner. De havde dog været ude at spise aftenen forinden, og hun overnattede i Brøndbyvester. Næste morgen opdagede de, at BMW'en var væk. Kvinden ringede derfor til politiet for at melde den stjålet. Politiet rådede hende til at kontakte sit forsikringsselskab, så det gjorde hun, fortalte hun i retten.

Hun forklarede også, at hun og kæresten hver havde en nøgle til bilen og at den ikke var forsvundet.

Men forsikringsselskabet troede ikke på, at BMW'en var blevet stjålet. Det var blandt andet en aflæsning af de to elektroniske bilnøgler, der vakte mistanke.

Aflæsningen viste, at de ene bilnøgle ikke havde været sat i tændingen på BMW'en siden juni og at den anden ikke var blevet brugt siden den 12. august 2018. Men kvinden havde forklaret til forsikringsselskabet, at hun havde været ude at køre i den dagen før, at bilen den 24. august 2018 var blevet stjålet. Hun havde også forklaret, at det var hende, der var daglig bruger af den, selv om hun også sagde, at hun var daglig bruger af Suzukien.

Da kvinden er førtidspensionist undrede forsikringsselskabet sig over, at hun havde råd til to biler. BMW'en var købt på afbetaling og der var en restgæld i den på 187.000 kroner. Få måneder forinden havde kvinden kontaktet forsikringsselskabet for at få udvidet dækningen med den begrundelse, at der var sat ekstraudstyr i bilen for 60.000 kroner.

Retten hæftede sig ved, at kvinden havde afgivet skiftende forklaringer, blandt andet om, hvem der brugte bilen. Retten mente, at hendes forklaring om, at hun ikke »gad« at sige til forsikringsselskabet, at det var kæresten, der kørte i bilen, og ikke hende selv, vidnede om, at hun ikke talte sandt.

Retten lagde også vægt på, at kæresten havde skiftet forklaringer om, hvorvidt der var glasskår, der hvor BMW'en havde holdt, eller ej. Kærestens forklaring om, at BMW'en havde holdt stille i 10-12 dage, fordi han havde kørt i sin kassebil, gav retten heller ikke noget for.

På den baggrund blev den 39-årige kvinde fundet skyldig i forsøg på bedrageri. Ud over straffen på fire måneders betinget fængsel, skal kvinden betale sagsomkostningerne.