Retten i Roskilde idømte tirsdag en behandlingsdom for drabsforsøg til en 51-årig mand. Det betyder, at han skal indlægges på et psykiatrisk hospital. Herfra kan overlægen i samråd med kriminalforsorgen vurdere, hvornår han kan udskrives til ambulant behandling og eventuelt genindlægges, hvis han vurderes til fare for sig selv eller andre. Foto: Katrine Wied

Dømt for drabsforsøg: - Jeg søgte hjælp og jeg søgte hjælp og jeg søgte hjælp

Både manden selv og hans forsvarer rettede ved retssagens afslutning en fortvivlet kritik af det psykiatriske system, som undlod at gribe ind, selv om manden flere gange i dagene op til mødte op på akutafdelingen og fortalte, at stemmer i hans hovedet sagde, at han skulle gøre sin kæreste fortræd og at han var bange for at komme til at følge impulsen. Om morgenen den 7. maj blev frygten til virkelighed.

Mindre end 24 timer før han lagde hænderne om sin kærestes hals og klemte til, sad en 51-årig mand fra Roskilde i stolen på den psykiatriske skadestue i håbet om at blive indlagt. Nu er han idømt en behandlingsdom for drabsforsøg.

