Dømt for blufærdighedskrænkelser: - Vi legede båt-båt-kildeleg

De var kommet i hans hjem hele livet, men da børnene kom i puberteten, ændrede forholdet karakter.

Mandag blev en 49-årig mand kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse over for to piger og en dreng, der på gerningstidspunktet var henholdsvis 11-12 år, 12-13 år og 11-15 år. Sagen blev afgjort som en tilståelsessag i Retten i Roskilde.

Mandens hus i Køge har været tilholdssted for flere børn, som han enten har haft en familiær eller nær venskabelig relation til.

Børnene er kommet der både alene og sammen med deres forældre og søskende, siden de var helt små.

Nogle gange har børnene også overnattet hos den 49-årige mand, enten flere sammen eller alene. Når de var der alene, sov de i mandens seng.

Der er tale om en samlet gerningsperiode for alle tre, der strækker sig fra 2012 til begyndelsen af 2019.

Med i bad Blufærdighedskrænkelserne er sket i forbindelse med disse overnatninger, fortalte manden i retten. Det er blandt andet sket, når børnene skulle i bad.

Ifølge anklageskriftet opholdt manden sig i flere tilfælde i badeværelset, mens børnene var i bad, og her har han kigget på dem.

Det gjalt blandt andet for den yngste pige, hvor han sad på gulvet og snakkede, mens hun var i bad.

- Der kan man ikke undgå, at man kommer til at se på hende, når man snakker om alt muligt. Jeg forsøgte at være nærværende, når hun var der, sagde den 49-årige.

Båt-båt på bryster Manden er også dømt for at beføle pigerne på brysterne både uden på tøjet og inde under tøjet. Det bekræftede han i retten.

- Jeg har sikkert nogle gange sagt båt-båt-båt eller prikket for at kilde hende. Det kan jeg godt se er forkert. Det er sket, når jeg skulle drille hende og få hende i bedre humør, erkendte han.

Han fortalte, at børnene måtte behandle hans hjem, som var det deres eget. De måtte gå i køleskabet og gøre, som de ville. Han anså sig selv som deres reservefar.

Men han erkendte også, at han i flere tilfælde over for alle tre børn er gået for vidt og godt vidste det i situationen.

- Jeg kan godt se, at det kan være grænseoverskridende, når de kom i puberteten. De er kommet hos mig altid. Det var ikke ment for at være ondskabsfuld eller pervers, men jeg kan godt se nu, at det har været grænseoverskridende, sagde han.

For drengens vedkommende er manden også dømt for at beføle ham intimt. Det skete i forbindelse med en samtale om krop og seksualitet, forklarede manden.

Han har ikke selv nogle børn og er ugift.

Frivillig behandling Som følge af at forholdene til børnene kom frem, begyndte manden i foråret 2019 frivilligt i psykologbehandling på en sexologisk klinik. Her har han gået siden og er fortsat i behandling.

Ifølge disse undersøgelser er manden ikke pædofil, men umoden.

Det var med udgangspunkt i denne behandling og udtalelser fra mental-erklæringer, at hans forsvarer, Susanne Graffmann, argumenterede for, at manden skulle have en betinget dom med et vilkår om sexologisk behandling.

Det var også sådan, at sagen endte. Domsmandsretten idømte den 49-årige mand en betinget fængselsstraf på fire måneder.

Han er samtidig dømt til at modtage sexologisk behandling i to år. Han skal desuden betale erstatning til de tre børn.

Den 49-årige mand er ikke tidligere straffet. Hans forsvarer udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen til landsretten.