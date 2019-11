En 23-årig mand fik et ildebefindende, efter at have taget lattergas under en komsammen i en lagerbygning på Søndre Molevej i juni. Den unge mand døde kort efter at han var ankommet til Rigshospitalet. Foto: Torben Thorsø

Dødsårsag klarlagt: 23-årig døde efter indtag af lattergas

Køge - 01. november 2019 kl. 12:40 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et indtag af lattergas satte en kædereaktion i gang, som kostede en 23-årig mand livet i slutningen af juni måned. Der fastslår Retsmedicinsk Institut, som netop har givet en erklæring til politiet.

Unger en hyggekomsammen i en lagerhal på Søndre Havn i Køge faldt den 23-årige mand om. Hans venner ydede førstehjælp og fik ringet 112, hvorefter en ambulance.

Den unge mand blev bragt til Rigshospitalets Traumecenter. Men det lykkedes ikke at redde den 23-årige mands liv. Han døde kort efter ankomsten til hospitalet.

Politiet havde en mistanke om, at manden havde indtaget lattergas forud for hans død. Den afdøde blev obduceret for at klarlægge årsagen til dødsfaldet.

Resultatet af undersøgelserne er nu kommet, og erklæringerne fra Retsmedicinsk Institut viser, at der var flere omstændigheder, som var årsag til, at manden døde.

Der blev fundet lattergas i hans blod, som kan have været medvirkende årsag til, at han fik et ildebefindende og faldt om.

- Konklusionen er, at han får et ildebefindende på grund af indtag af lattergas. Så bliver han dårlig, der kommer opkast i luftvejene og så er der nogle omstændigheder, der gør, at han ikke kan genoplives, fortæller pressetalsmand Charlotte Tornqvist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Advarer mod lattergas I den forbindelse advarer politiet andre mod at bruge lattergas som rusmiddel.

- Lattergassen forhindrer iltoptaget i blodet. Kuldioxid i lattergassen erstatter ilten i hjernen, og så kan man blive dårlig og besvime. Det har en kvælende funktion, der optager pladsen for ilt, forklarer Charlotte Torn- qvist.

Lattergas kan købes fuldt lovligt på internettet og i butikker. Det er et meget populært, og billigt, rusmiddel blandt unge.

- Det er dybt bekymrende, hvor mange unge, der tager det her. Det er ikke ulovligt, så politiiet kan ikke gøre noget for at forhindre det, siger Charlotte Tornqvist.

Politiet blev ikke tilkaldt i forbindelse med, at den unge mand faldt om. De kom først ud for at undersøge i og omkring lagerhallen, efter at den 23-årige var afgået ved døden. Her fandt politiet blandt andet et stort antal lattergas-ampuller på stedet.

Ingen mistanke om kriminalitet Politiet har ikke nogen mistanke om, at der er foregået noget kriminelt i forbindelse med dødsfaldet. Det er også årsagen til, at obduktionserklæringen fra Retsmedicinsk Institut først er kommet nu, fire måneder efter dødsfaldet.

- Det er ikke unormalt, at der går så langt tid inden, der kommer et resultat, fordi der også skal tages en masse prøver. Det har også noget at sige i forhold til prioriteringen af opgaver, at der ikke er nogen mistanke om, at der er sket ham noget kriminelt. Har de en drabssag, kommer den foran sådan en sag her, siger Charlotte Tornqvist.

Den 23-årige mand var fra Lellinge.

Så farligt er lattergas Lattergas indhaleres typisk direkte fra gaspatroner eller via en ballon.

Lattergas virker sløvende.

Rusen er ret kort, ofte 1—2 minutter. Det kan få nogle til at sniffe flere gange i træk for at gøre rusen længere.

Snifning af lattergas giver en rus, der kan minde om at blive fuld af alkohol. Det virker hæmmende på centralnervesystemet, så man bliver svimmel, usikker i bevægelserne, opstemt og vrøvlende.

Gas fra gaspatroner påvirker balancen, hvilket giver risiko for svimmelhed og fald. Et stort og langvarigt brug af lattergas kan i sjældne tilfælde give permanente nerveskader.

Da patronerne indeholder gas, der ikke er blandet op med ilt, kan der ved vedvarende inhalation opstå iltmangel og bevidstløshed. I yderste konsekvens kan man blive kvalt.

Kilde: Altomstoffer.dk

