Død og begravet i Vikingetiden

Her kan du komme med en tur i vikingernes gravkammer, når forskningsleder på Vikingeborgen Borgring, Jens Ulriksen, inviterer indenfor i Køge Museums idylliske hængekøjesal til et foredrag om død og begravelser i Vikingetiden.

Omringet af kranier og andre historiske genstande kan du blive meget klogere på vikingernes gravritualer, eller måske rettere: mangel på samme. Vikingetidens gravskikke har nemlig vis sig at være mangfoldige. Her er der både brandgrave og jordfæstegrave med udbrændte lig, gravhøje, grave under flad mark, stensætninger og skibsgrave.