Dna-prøver i Emilie Meng-sagen: Mand bedt om at aflægge tre prøver

I tirsdags kunne sn.dk fortælle om, at politiet indsamler dna fra mandlige borgere i Borup i forbindelse med efterforskningen af drabet på Emilie Meng. Det bekræfter fungerende politidirektør for Sydsjællands- og Lollands-Falsters Politi, Lars Harvest.

Patruljer fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har den seneste tid ringet på døren hos et ukendt antal mandlige borgere, der bor i nærheden af det sted ved Regnemarks Bakke uden for Borup, hvor liget af Emilie Meng blev fundet den 24. december 2016.

Patruljerne beder mændene om at afgive en dna-prøve.

Og nu viser det sig, at tre gange inden for de seneste tre måneder er en midaldrende mand i Borup blevet bedt om at aflægge dna-prøver tre gange inden for de seneste tre måneder. Han bor i området omkring Regnemarks Bakke i Borup.

Det skriver B.T., der har talt med manden, der samtidig understreger: -Jeg har intet at skjule.« Han ønsker dog ikke at stå frem med navn, da han ikke vil risikere at blive mistænkeliggjort. B.T. er bekendt med mandens identitet.

Til mediet fortæller han, at han er blevet opsøgt af politiet tre gange – og lige så mange gange er blevet bedt om at aflægge en dna-prøve.

- Jeg ved ikke, hvorfor de bliver ved med at komme. De siger, at det er, fordi det tager lang tid at få svar på prøverne, fortæller manden om politiets forklaring på de tre dna-prøver.

Over for B.T. fortæller fungerende politidirektør for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lars Harvest, at der ikke er noget mærkeligt ved, at en person bliver opsøgt flere gange. Også tre gange i løbet af tre måneder.

- Jeg kan ikke sige, hvorfor den konkrete person er blevet kontaktet flere gange, men det er ikke unaturligt at gå tilbage i en efterforskning, når man bliver bekendt med ny viden, siger Lars Harvest.