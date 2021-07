Sådan så det ud, efter at Ditte Heede Hertofts seksårige datter var blevet ridset af et efterladt glasskår forleden ved Holmebækskolens sfo i Herfølge. Moderen deler nu sin frustration over alt fra efter affald til smadrede flasker og glasskår i kølvandet på unges festlige sammenkomster på stedet. Privatfoto

Dittes datter blev ridset af glasskår: - Nok er nok nu

Køge - 21. juli 2021 kl. 05:56 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

En mere end 20 centimeter lang flænge var dråben, der fik bægeret til at flyde over for Ditte Heede Hertoft.

I sidste uge endte det, der skulle have været en hyggelig dag i sommerheden på glidebanen ved Holmebækskolens sfo i Herfølge således med, at Ditte Heede Hertofts datter ridsede sig på et glasskår.

- Personalet havde ellers undersøgt pladsen, inden de lavede glidebanen, så børnene kunne blive kølet ned. Men der var ét enkelt glasskår, som stak op gennem glidebanen, så min datter blev ridset og begyndte bløde, siger hun.

Og heldigvis blev det blot til overfladiske skrammer og en forskrækkelse. Men problemet med efterladenskaber - og endda decideret hærværk i perioder - har stået på i noget tid nu, fortæller Ditte Heede Hertoft.

- Det er et velkendt problem, og nok er nok nu. Det blev heldigvis kun til en rids, men hvis det havde været en centimeter dybere, havde min datter risikeret at skulle på skadestuen og sys, siger Ditte Heede Hertoft og fortsætter:

- De unge må gerne feste og have det sjovt, det er slet ikke det. Men så skal de bare ikke efterlade alt muligt, siger hun.

- De må vågne op Problematikken er blevet flittigt debatteret i diverse Facebook-grupper om Herfølge i de senere dage. Synspunkterne er mange, og også flere unge har meldt sig på banen i debatten. De oplever at blive hængt ud og påpeger, at det ikke nytter noget, når voksne kommer forbi sfo-pladsen og skælder og smælder, fremhæves det.

Omvendt mener Ditte Heede Hertoft og en række andre, at der bør gøres noget.

- I bund og grund handler det om, at forældrene må tage fat i deres børn, men det virker ikke til at ske eller ikke til at have nogen effekt. Så derfor er mit håb, at kommunen vil sætte ind og gå ud og snakke med forældrene og råbe vagt i gevær. For problemet er her nærmest hver weekend eller ferie, siger hun.

Nogen vil givetvis sige, at det er lige lovlig voldsomt, at kommunen skal sætte ind på den måde. Hvad tænker du om det synspunkt?

- Jeg synes ikke, at det er for voldsomt. Hvor galt skal det gå, før der sker noget?. Jeg håber, at kommunen vågner op, for det her er et velkendt problem. De må jo have oplysninger fra ungdomsskolen, SSP eller politiet om, hvem der gør det. Politiet kører nogle gange dertil i pendulfart, men så snart de kommer, er de unge væk, siger Ditte Heede Hertoft.

Hun understreger derudover, at hun absolut intet har at udsætte på sfo-personalet, der gør, hvad de kan for at bremse hærværk og problemer med efterladt affald.

- Men jeg håber da også, at dette kan føre til, at de unge kan få et sted at være, så personalet ikke skal være så påpasselige, og så sfo-børnene kan komme ud. Min datter blev forskrækket over, at det kunne ske og sagde 'jamen, vi hyggede os jo bare, og så rev jeg mig på et glasskår.' Jeg håber, de unge kan søge andre steder hen, måske til Nissebjerget eller boldbanerne. Jeg er klar over, at sfo'en er et offentligt areal, men min grænse går, når de sidder og smadrer ting. Der er eksempler på, at der er blevet kastet maling, brændt hul i trampolinen, og at noget af taget er blevet ødelagt, siger Ditte Heede Hertoft.

Ung: Retorikken afsporer Og mens debatten virkelig har fået folk til tasterne, har nogle af de unge som nævnt også blandet sig og ønsket at give sagen flere nuancer. Flere skriver, at de føler sig udstillet, og at retorikken fra de voksne ikke hjælper.

Fra én person lyder det på Facebook:

- Jeg kan ikke se nogen grund til at udstille os unge mennesker på denne måde, som I gør! Det er dybt respektløst. Jeg ved udmærket godt, at der ikke bliver ryddet op. Jeg har selv en lillebror, som kommer dernede og er der dag ud og dag ind. Men at lave de opslag her, hvor I decideret skriver, at vi er »dårligt opdraget,« eller at »vores forældre ikke har opdraget os godt nok« er ikke i orden. Og når I alligevel er dernede, kan I ligeså godt rydde lidt op så? Jeg kan simpelthen ikke se en mening med, at I skal lægge de her opslag op. Der er virkelig nogle af jer, der bruger for meget tid på Facebook så. Og at nogle af jer sidder og kalder os unge for »idioter« og »røvhuller,« og hvad ved jeg, er da ikke i orden. Hvis I tror, at vi får mere respekt for jer på denne måde, tror jeg at I skulle tænke jer en ekstra gang om, skriver personen.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra politiet vedrørende problematikken før artiklens deadline.